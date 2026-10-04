Более 33 тысяч казахстанцев прошли обучение в рамках проектов IT Aiel и Aqyl Tech

В рамках AI & Digital Bridge 2026 в Астане подвели итоги образовательных проектов «IT Aiel» и «Aqyl Tech», направленных на развитие цифровых, финансовых и технологических компетенций казахстанцев.

Обучение по двум инициативам прошли более 33 тысяч человек.

Организатором выступает некоммерческая организация TechnoWomen в партнерстве с Astana Hub. Участники проектов осваивают цифровые технологии и инструменты искусственного интеллекта, повышают финансовую грамотность, а также получают знания в сфере предпринимательства и применения цифровых решений. Обучение проводится в том числе для жителей регионов и сельских населенных пунктов.

В 2025–2026 годах обучение в рамках проекта «IT Aiel» прошли более 9 600 человек: свыше 4 000 - в 2025 году и 5 646 - в текущем. Из числа участниц этого года 1 533 трудоустроились или начали работать на фрилансе. В рамках «IT Aiel» участницы осваивали цифровые инструменты и технологии искусственного интеллекта, разрабатывали собственные проекты, создавали AI-контент и цифровые продукты, а также изучали возможности автоматизации бизнес-процессов.

Проект «Aqyl Tech» ориентирован прежде всего на молодежь и жителей регионов, включая сельские населенные пункты. Участники получают знания в области финансовой грамотности, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Полученные компетенции могут применяться в предпринимательстве, инженерии, медицине, образовании и других сферах.

Реализация проектов направлена на расширение доступа граждан к образовательным возможностям в сфере цифровых технологий и развитие практических компетенций, востребованных в современной профессиональной и предпринимательской деятельности.