Более 3,3 тысячи нарушителей задержаны на границе Казахстана в октябре

Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан подвела итоги деятельности за октябрь 2026 года. За отчётный период во взаимодействии с компетентными государственными органами выявлен ряд нарушений законодательства в пограничном пространстве, пресечены попытки незаконного перемещения товаров и грузов, а также случаи браконьерства.

Всего за месяц задержаны 3 318 нарушителей законодательства Республики Казахстан, в том числе 2 791 иностранный гражданин.

Значительная часть мероприятий была направлена на пресечение незаконного перемещения товаров через Государственную границу. В октябре выявлено 1 267 подобных нарушений. Общая стоимость задержанных товаров и грузов составила более 2,1 миллиарда тенге.

Одним из приоритетных направлений оставалась борьба с браконьерством в акватории Каспийского моря. Пограничники пресекли 119 случаев незаконного промысла. В ходе мероприятий изъято 88 километров орудий браконьерского лова, а также 187 экземпляров осетровых пород рыб общим весом 933 килограмма. Размер предотвращённого ущерба превысил 413 миллионов тенге.

По результатам выявленных нарушений Пограничной службой в пределах своей компетенции возбуждено 47 уголовных дел. По ним проводятся необходимые следственные мероприятия.

Кроме того, рассматриваются 3 021 административное дело. По итогам наложены штрафы на общую сумму свыше 35 миллионов тенге.

Материалы по другим выявленным правонарушениям направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия соответствующих процессуальных решений.

Пограничная служба КНБ продолжает комплексную работу по обеспечению безопасности Государственной границы, пресечению противоправной деятельности и защите национальных интересов Республики Казахстан.