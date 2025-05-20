С 25 марта по 25 мая 2025 года в Казахстане было успешно верифицировано более 3,4 миллиона мобильных устройств. Электронный портал kz-imei.kz, запущенный в рамках проекта по борьбе с теневым рынком смартфонов, продемонстрировал высокий интерес со стороны пользователей, передаёт BAQ.KZ.

На площадке СЦК председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембеков сообщил, основной целью проекта является создание единой цифровой инфраструктуры, позволяющей отслеживать происхождение мобильных устройств, пресекать теневой оборот, защищать права потребителей и стимулировать легальный рынок.

Отметим, за этот период на платформе портал kz-imei.kz зарегистрировались 4 771 пользователей, подано свыше 22 тысяч заявок. По словам Сейсембекова, эти данные свидетельствуют о высокой заинтересованности как со стороны граждан, так и со стороны бизнеса в переходе к легальному и прозрачному рынку.

"Для искоренения "серого" рынка по продаже смартфонов Министерством проведена работа по внесению изменений в нормативные акты. Контроль будет усилен за счёт проверки законности ввоза, верификации IMEI в международной базе GSMA и создания сервисов предварительной проверки для покупателей и бизнеса. Это первый шаг к формированию цивилизованного и безопасного рынка мобильной техники", — подчеркнул Дамир Сейсембеков.

По его словам, верификация позволяет убедиться в легальности происхождения устройства, исключить риск приобретения несертифицированного товара и обеспечить покупателю полноценный доступ ко всем функциям смартфона, включая ранее недоступные в Казахстане.