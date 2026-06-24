Более 34 тысяч заявок подали в реестр казахстанских товаропроизводителей – Нагаспаев

С начала текущего года в реестр казахстанских товаропроизводителей поступило порядка 34 тысяч заявок. Более 6,4 тысячи компаний уже включены в него. Об этом в подкасте Trend Talk сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев.

По словам главы ведомства, новый реестр позволит определить реальных отечественных производителей и исключить случаи фиктивной локализации.

"Реестр казахстанских товаропроизводителей – это очень хороший механизм для того, чтобы понять, кто в Казахстане является настоящим отечественным производителем, а кто, прикрываясь сертификатом, привозя товар из другой страны, говорит о том, что этот товар произведён в Казахстане", – сказал министр.

Он отметил, что в прошлые годы были выявлены случаи, когда компании, не имеющие собственного производства, получали сертификаты и участвовали в государственных закупках.

"У нас есть факты и примеры, когда на одном адресе было по 20-30 компаний, проживало два-три человека, а производство выдавалось за казахстанское, масштабное. Эта ситуация абсолютно недопустима", – подчеркнул Нагаспаев.

По данным министерства, в реестр уже включено свыше 30 тысяч товарных позиций.

"В настоящее время подано порядка 34 тысяч заявок, и более 6 400 компаний было включено в реестр казахстанских товаропроизводителей. Если говорить о товарных позициях, то более 30 тысяч товарных позиций было включено в реестр", – сообщил глава ведомства.

Министр отметил, что Казахстан постепенно отказывается от прежней системы подтверждения происхождения товаров и переходит к механизму, основанному на фактическом подтверждении производства.

"Мы, наконец-то, для себя понимаем, что отходим от сертификатов, ничем не подтверждённых, к реальным казахстанским производителям", – заявил он.

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