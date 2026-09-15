Eurasian Resources Group направит более 350 млн тенге на социальные проекты в Карагандинской области. Средства пойдут на поддержку коммунальной инфраструктуры Шубарколя и помощь малообеспеченным семьям Нуринского района.

На что направят средства

Компания продолжит совместную работу с акиматом Карагандинской области по реализации социальных проектов. Соответствующий меморандум подписали аким области Ермаганбет Булекпаев и генеральный директор ERG в Казахстане Кудрәт Шамиев.

Основная часть средств будет направлена на обеспечение стабильной работы коммунальной инфраструктуры Шубарколя.

ERG профинансирует закуп угля и электроэнергии для местной котельной, расходы на работу персонала, транспорт и содержание объекта.

Что будет с водоснабжением

Компания также продолжит содержать канализационную насосную станцию и внутрипоселковые водопроводные сети.

Таким образом, финансирование позволит поддерживать работу объектов, напрямую обеспечивающих жителей поселка коммунальными услугами.

Отдельная поддержка предусмотрена для малообеспеченных семей Нуринского района. Жителям передадут 500 тонн угля.

«Для нас важно, чтобы социальные проекты приносили реальную пользу людям и решали конкретные задачи территорий, где мы работаем», – отметил Кудрәт Шамиев.

Напомним, в 2025 году в честь 40-летия АО «Шубарколь комир» ERG построила в Шубарколе современные детские и спортивные площадки.

Компания и акимат Карагандинской области намерены продолжить реализацию проектов, направленных на поддержку жителей и развитие социальной инфраструктуры региона.