Более 350 осужденных в Казахстане работают за пределами колоний

В Казахстане более 350 осужденных из колоний-поселений уже работают на предприятиях за пределами учреждений. До конца года число участников проекта «Трудовые участки» планируют довести до 1 тыс. человек, передает BAQ.KZ.

Проект запустили в этом году прокуратура, уголовно-исполнительная система и бизнес-сообщество по поручению Генерального Прокурора. Он стал частью курса на гуманизацию уголовной политики и подготовку осужденных к возвращению в общество еще до освобождения.

Участники проекта работают на предприятиях, получают зарплату, могут возмещать причиненный ущерб и помогать своим семьям. Бизнес предоставляет им жилье, питание и необходимые бытовые условия.

В Генпрокуратуре сообщили, что часть расходов на содержание осужденных в колониях-поселениях теперь берет на себя бизнес. В ведомстве считают, что это снижает нагрузку на государственный бюджет.

Сейчас такие участки работают в Астане, Шымкенте, Карагандинской, Костанайской, Жамбылской и Актюбинской областях.

В Карагандинской области АО «Qarmet» и ТОО «Железобетонный партнер» приняли на работу более 90 человек.

Параллельно прокуратура и Верховный Суд расширяют практику перевода положительно характеризующихся осужденных из учреждений максимальной и средней безопасности в колонии-поселения.

В целом при участии прокуратуры, МВД и других госорганов трудоустроены 19 тыс. осужденных, находящихся на пробационном контроле. Еще свыше 20 тыс. человек работают непосредственно в местах лишения свободы.

В Генпрокуратуре отмечают, что такая модель должна помочь осужденным еще до освобождения получить профессию и доход, восстановить социальные связи и снизить риск возвращения в преступную среду.