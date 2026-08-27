Более 350 школьников приняли участие в акции «Будни спасателя» в СКО

В Северо-Казахстанской области провели профилактическую акцию для детей «Будни спасателя». Мероприятие состоялось 27 августа в рамках реализации Концепции «Закон и порядок» при координации прокуратуры региона.

Что показали школьникам

Для детей организовали экскурсии в подразделения полиции и пожарные части.

Школьникам продемонстрировали пожарную технику и оснащение специализированных автомобилей. Кроме того, специалисты рассказали ребятам об основных правилах безопасности и объяснили, как действовать при возникновении пожара.

Сколько детей приняли участие

Акцией охватили более 350 несовершеннолетних.

Мероприятия прошли во всех районах Северо-Казахстанской области, а также в Петропавловске.

Зачем проводят такие акции

Подобные мероприятия направлены на формирование у детей культуры безопасности и правового сознания.

Кроме того, организаторы стремятся повысить интерес школьников к профессиям в сфере правоохранительной и спасательной деятельности.