В Казахстане подвели итоги республиканского конкурса национальных игр «Ханталапай», приуроченного к празднику Наурыз. В этом году в нём приняли участие более 350 тысяч детей со всех регионов страны, передает BAQ.KZ.

Основной целью мероприятия стало повышение интереса детей к национальным играм, а также формирование уважения к культурному наследию и традициям казахского народа. В конкурсе участвовали воспитанники средних, старших и подготовительных групп детских садов, а также педагоги и родители.

Игры проходили на специально оборудованных площадках с соблюдением требований безопасности и в национальном стиле. Участники соревновались в таких традиционных играх, как асык ату, ханталапай, тоғызқұмалақ, тақия тартыс, ләңгі, бес тас, стрельба из лука, кокпар и других. Часть игр была адаптирована под современный формат, включая настольные версии.

К мероприятию активно привлекались родители, которые вместе с педагогами знакомили детей с воспитательным значением национальных игр и их пользой для здоровья.

По итогам конкурса победители были определены в различных номинациях, включая «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар», «Алтын сақа», «Лучшая организация национальных игр», «Активные участники», «Смекалистые и ловкие» и «Лучшая игровая площадка».

Отмечается, что конкурс «Ханталапай» стал масштабным проектом по популяризации национальных игр и способствовал продвижению культурного наследия среди подрастающего поколения.