Более 359 тысяч соцуслуг получили казахстанцы с инвалидностью в 2025 году
Лица с инвалидностью активнее используют цифровые госуслуги.
Сегодня, 10:29
90Фото: unsplash
С начала 2025 года лица с инвалидностью в Казахстане оформили более 359 тысяч заказов через Портал социальных услуг. Это свидетельствует о растущем спросе на цифровой доступ к государственным мерам поддержки, передает BAQ.KZ.
Из общего числа:
- 279 тыс. заказов пришлось на технические средства реабилитации (ТСР),
- 8,3 тыс. — на услуги жестового языка,
- 25,5 тыс. — на услуги индивидуального помощника,
- 46,3 тыс. — на санаторно-курортное лечение.
Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать поставщика услуг или производителя ТСР, подтверждая заказ с помощью электронной цифровой подписи. Получение возможно как с доставкой, так и самовывозом.
В рамках обеспечения средствами реабилитации ЛСИ получают:
- протезно-ортопедические изделия,
- сурдо- и тифлотехнические средства,
- гигиенические изделия и кресла-коляски.
На сегодняшний день на Портале зарегистрированы:
669 поставщиков соцуслуг,
- 1012 — ТСР,
- 31 тыс. — индивидуальных помощников,
- 761 — специалистов жестового языка,
- 133 — санаторно-курортного лечения.
Для консультации по пользованию Порталом действует единый контакт-центр — номер 1414.
