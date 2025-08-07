  • 7 Августа, 11:38

Более 359 тысяч соцуслуг получили казахстанцы с инвалидностью в 2025 году

Лица с инвалидностью активнее используют цифровые госуслуги.

Фото: unsplash

С начала 2025 года лица с инвалидностью в Казахстане оформили более 359 тысяч заказов через Портал социальных услуг. Это свидетельствует о растущем спросе на цифровой доступ к государственным мерам поддержки, передает BAQ.KZ.

Из общего числа:

  • 279 тыс. заказов пришлось на технические средства реабилитации (ТСР),
  • 8,3 тыс. — на услуги жестового языка,
  • 25,5 тыс. — на услуги индивидуального помощника,
  • 46,3 тыс. — на санаторно-курортное лечение.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать поставщика услуг или производителя ТСР, подтверждая заказ с помощью электронной цифровой подписи. Получение возможно как с доставкой, так и самовывозом.

В рамках обеспечения средствами реабилитации ЛСИ получают:

  • протезно-ортопедические изделия,
  • сурдо- и тифлотехнические средства,
  • гигиенические изделия и кресла-коляски.

На сегодняшний день на Портале зарегистрированы:

669 поставщиков соцуслуг,

  • 1012 — ТСР,
  • 31 тыс. — индивидуальных помощников,
  • 761 — специалистов жестового языка,
  • 133 — санаторно-курортного лечения.

Для консультации по пользованию Порталом действует единый контакт-центр — номер 1414.

