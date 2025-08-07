С начала 2025 года лица с инвалидностью в Казахстане оформили более 359 тысяч заказов через Портал социальных услуг. Это свидетельствует о растущем спросе на цифровой доступ к государственным мерам поддержки, передает BAQ.KZ.

Из общего числа:

279 тыс. заказов пришлось на технические средства реабилитации (ТСР),

8,3 тыс. — на услуги жестового языка,

25,5 тыс. — на услуги индивидуального помощника,

46,3 тыс. — на санаторно-курортное лечение.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать поставщика услуг или производителя ТСР, подтверждая заказ с помощью электронной цифровой подписи. Получение возможно как с доставкой, так и самовывозом.

В рамках обеспечения средствами реабилитации ЛСИ получают:

протезно-ортопедические изделия,

сурдо- и тифлотехнические средства,

гигиенические изделия и кресла-коляски.

На сегодняшний день на Портале зарегистрированы:

669 поставщиков соцуслуг,

1012 — ТСР,

31 тыс. — индивидуальных помощников,

761 — специалистов жестового языка,

133 — санаторно-курортного лечения.

Для консультации по пользованию Порталом действует единый контакт-центр — номер 1414.