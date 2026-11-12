Более 360 тысяч девочек в Казахстане получили первую прививку от ВПЧ: программу расширили на подростков до 17 лет

В Казахстане расширяют вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ). Теперь прививку могут получить не только девочки 11-13 лет, но и подростки до 17 лет. Всего первую дозу вакцины уже получили более 360 тысяч девочек.

Основная часть прививок пришлась на младшую возрастную группу. С сентября 2024 года по 12 октября 2026 года первую дозу получили более 301,7 тысячи девочек в возрасте 11-13 лет. Вторую дозу им ввели 196,6 тысячи.

С мая 2026 года к государственной программе присоединились девочки 14-17 лет. Среди них первую прививку получили около 58,6 тысячи подростков, вторую – 19,1 тысячи.

Таким образом, вакцинация постепенно охватывает более широкую возрастную группу. При этом участие в программе остаётся добровольным: прививки делают бесплатно, с согласия родителей или законных представителей.

Вакцина против ВПЧ предназначена для защиты от наиболее опасных типов вируса, которые вызывают большинство случаев рака шейки матки. Иммунизация позволяет существенно снизить риск развития этого заболевания в будущем.

По данным мониторинга, среди привитых девочек неблагоприятных проявлений после вакцинации не зарегистрировано.

Дополнительную информацию о прививке и возможности участия в программе родители могут получить в поликлинике по месту прикрепления.