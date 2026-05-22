Более 370 казахстанцев втянули в финансовую схему — АФМ

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой ENVIDA AI, передает BAQ.KZ.

Расследование проводит департамент АФМ по Жамбылская область.

Как работала схема

По данным следствия, организаторы проекта создали в WhatsApp группы под названиями:

- "Еnvida ai ежедневный пассивный доход";

- "Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход".

Через эти чаты гражданам обещали стабильный высокий доход.

Как сообщили в АФМ, маркетинговая модель проекта была построена по многоуровневой системе, а основной доход формировался за счет привлечения новых участников.

При этом проект позиционировал себя как международная экосистема и заявлял об инвестициях в реальные активы.

Сколько человек вовлекли

По информации следствия, в проект были вовлечены более 370 вкладчиков.

Участники выявлены в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях, и в Алматы.

В ведомстве отметили, что расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Обращение к казахстанцам

В Агентство по финансовому мониторингу Казахстана напомнили, что действует Telegram-бот "Baiqa, piramida!", с помощью которого можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Граждан призвали быть внимательными и не вкладывать деньги в сомнительные финансовые организации.