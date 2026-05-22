Более 370 казахстанцев втянули в финансовую схему — АФМ
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой ENVIDA AI, передает BAQ.KZ.
Расследование проводит департамент АФМ по Жамбылская область.
Как работала схема
По данным следствия, организаторы проекта создали в WhatsApp группы под названиями:
- "Еnvida ai ежедневный пассивный доход";
- "Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход".
Через эти чаты гражданам обещали стабильный высокий доход.
Как сообщили в АФМ, маркетинговая модель проекта была построена по многоуровневой системе, а основной доход формировался за счет привлечения новых участников.
При этом проект позиционировал себя как международная экосистема и заявлял об инвестициях в реальные активы.
Сколько человек вовлекли
По информации следствия, в проект были вовлечены более 370 вкладчиков.
Участники выявлены в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях, и в Алматы.
В ведомстве отметили, что расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Обращение к казахстанцам
В Агентство по финансовому мониторингу Казахстана напомнили, что действует Telegram-бот "Baiqa, piramida!", с помощью которого можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Граждан призвали быть внимательными и не вкладывать деньги в сомнительные финансовые организации.
