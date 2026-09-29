Более 38 млн тенге необоснованного дохода выявили у трех компаний в Жетысу

В области Жетысу три субъекта естественных монополий допустили нарушения при исполнении утвержденных тарифных смет. По итогам проверки им назначили временные компенсирующие тарифы.

Что выявила проверка

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по области Жетісу проанализировал отчеты об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ за 2025 год.

Всего было рассмотрено 68 отчетов 29 субъектов естественных монополий.

По итогам анализа у трех организаций выявили неисполнение отдельных статей расходов, предусмотренных утвержденными тарифными сметами. При этом нарушений при реализации инвестиционных программ не установлено.

Какую сумму выявили

Общий необоснованный доход по отдельным видам регулируемых услуг составил 38 760 190 тенге, или более 38,7 млн тенге.

В том числе:

теплоснабжение – 563 270 тенге;

предоставление подъездных путей – 361 800 тенге;

передача электрической энергии – 37 835 120 тенге.

С учетом ставки рефинансирования Национального банка сумма временных компенсирующих тарифов составила более 45,3 млн тенге.

Какие меры приняли

В отношении трех субъектов естественных монополий ввели временные компенсирующие тарифы. Они действовали в различные периоды с 1 мая по 1 сентября 2026 года.

Кроме того, в отношении организаций возбудили дела об административных правонарушениях по части 4 статьи 164 КоАП РК.

По итогам рассмотрения дел на субъектов наложили административные штрафы на общую сумму 1 247 180 тенге. Вся сумма взыскана в полном объеме.

Что предусмотрено законом

Согласно законодательству о естественных монополиях, субъект обязан исполнять утвержденную тарифную смету, за исключением предусмотренных законом случаев.

Департамент сообщил, что продолжит контролировать соблюдение требований законодательства в сфере тарифного регулирования и защищать права потребителей.