С начала текущего года социальными инспекторами проведено 485 проверок в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью и предоставления специальных социальных услуг. Из них 212 проверок носили внеплановый характер, 167 – проведены в рамках профилактического контроля, 106 – по требованию органов прокуратуры.

По итогам проверок выдано 303 предписания об устранении выявленных нарушений, а также наложено 185 административных штрафов на общую сумму более 38,9 млн тенге.

Государственным контролем охвачены различные сферы и категории объектов: государственные и квазигосударственные организации — 56, объекты здравоохранения — 23, образования — 94, социальной защиты – 238, культуры – 12, спорта – 1, транспортной инфраструктуры – 3, общественного питания – 5, торговли – 29, а также другие объекты – 24.

В частности, Департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты по городу Алматы провёл внеплановую проверку объектов образования на предмет доступности для маломобильных групп населения.

По итогам мероприятий выданы предписания об устранении выявленных нарушений, а ответственные лица привлечены к административной ответственности.

Как отмечают жители, в Алматы постепенно улучшается доступность городской инфраструктуры для лиц с инвалидностью.

"В Алматы вопросы доступности городской среды для лиц с инвалидностью становятся всё более актуальными, и положительные изменения заметны на практике. При посещении государственных учреждений, объектов торговли и сферы услуг всё чаще встречаются оборудованные входные группы, пандусы, лифты и тактильные дорожки. Важно, что собственники объектов начинают воспринимать создание безбарьерной среды не только как требование законодательства, но и как элемент качественного сервиса. Такие изменения позволяют лицам с инвалидностью чувствовать себя более самостоятельными и уверенно пользоваться городской инфраструктурой", – отметила жительница Алматы, лицо с инвалидностью III группы Алия Жумагалиева.

Ранее сообщалось, что казахстанским предпринимателям напомнили об ответственности за отсутствие условий для людей с инвалидностью. Если объект не оборудован пандусами, специальными входами, санитарными комнатами или другими необходимыми элементами доступной среды, владельцу может грозить крупный штраф.

Читайте также: