Казахстанским предпринимателям напомнили об ответственности за отсутствие условий для людей с инвалидностью. Если объект не оборудован пандусами, специальными входами, санитарными комнатами или другими необходимыми элементами доступной среды, владельцу может грозить крупный штраф.

Об этом сообщил руководитель департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Алматы Мурат Муратбеков.

По его словам, закон обязывает организации обеспечивать беспрепятственный доступ людей с инвалидностью к зданиям и услугам. За нарушение этих требований предусмотрены административные санкции.

Так, для малого бизнеса штраф составляет 120 МРП (519 тысяч тенге), для среднего бизнеса – 200 МРП (865 тысяч тенге), а для крупного – до 400 МРП, или 1,7 млн тенге.

При этом штраф не освобождает владельца объекта от обязанности устранить нарушения.

"После уплаты штрафа требования закона всё равно необходимо выполнить. Поэтому предпринимателям выгоднее сразу направить эти средства на адаптацию объектов, чем платить штрафы", – отметил Муратбеков.

Если нарушение будет выявлено повторно, суммы взысканий увеличатся. Для крупного бизнеса штраф может достигать 600 МРП – это около 2,6 млн тенге.

В ведомстве также сообщили, что в прошлом году к административной ответственности уже привлекались некоторые крупные банки, которые не обеспечили необходимую доступность для людей с инвалидностью.

Специалисты подчеркивают: речь идет не только о соблюдении закона, но и о создании комфортных условий для всех граждан. Поэтому бизнесу рекомендуют заранее проверить свои объекты на соответствие требованиям доступной среды и устранить возможные нарушения.

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