В 2025 году в Казахстане за нарушения прав людей с инвалидностью наложены штрафы на сумму более 96,6 млн тенге. Об этом сообщили в уполномоченных госорганах по итогам проведённых проверок, передает BAQ.KZ.

Государственные социальные инспекторы за год провели 1 577 проверок, из которых 535 были внеплановыми, 638 – в рамках профилактического контроля и ещё 404 – по требованию органов прокуратуры. По результатам проверок выдано 770 предписаний об устранении выявленных нарушений и наложено 414 административных штрафов.

Контроль охватил государственные и квазигосударственные организации, а также объекты здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, торговли, общепита, транспортной и финансовой инфраструктуры.

Наибольшее количество проверок в сфере предоставления специальных социальных услуг и социальной защиты лиц с инвалидностью проведено в Павлодарской области (148), Кызылординской области (133), Туркестанской области (113), Алматы (111) и Западно-Казахстанской области (101).

В то же время инспекторы отмечают положительные изменения в адаптации социальной инфраструктуры для людей с особыми потребностями во всех регионах страны.