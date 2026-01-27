Нарушителей прав инвалидов в Казахстане наказали на 96 млн тенге
В 2025 году в Казахстане за нарушения прав людей с инвалидностью наложены штрафы на сумму более 96,6 млн тенге. Об этом сообщили в уполномоченных госорганах по итогам проведённых проверок, передает BAQ.KZ.
Государственные социальные инспекторы за год провели 1 577 проверок, из которых 535 были внеплановыми, 638 – в рамках профилактического контроля и ещё 404 – по требованию органов прокуратуры. По результатам проверок выдано 770 предписаний об устранении выявленных нарушений и наложено 414 административных штрафов.
Контроль охватил государственные и квазигосударственные организации, а также объекты здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, торговли, общепита, транспортной и финансовой инфраструктуры.
Наибольшее количество проверок в сфере предоставления специальных социальных услуг и социальной защиты лиц с инвалидностью проведено в Павлодарской области (148), Кызылординской области (133), Туркестанской области (113), Алматы (111) и Западно-Казахстанской области (101).
В то же время инспекторы отмечают положительные изменения в адаптации социальной инфраструктуры для людей с особыми потребностями во всех регионах страны.
"В городе активно создается безбарьерная среда в учреждениях здравоохранения и спорта. Медицинские организации адаптированы для маломобильных граждан: от специальных парковок до доступных санитарных узлов и навигации для незрячих. Аналогичная работа проведена и на спортивных объектах", – рассказала жительница Павлодара Юлия Петрусева, имеющая инвалидность первой группы.
