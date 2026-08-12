В новом учебном году в Казахстане ожидают более 380 тысяч первоклассников. Около 320 тысяч детей уже зачислены в школы, это 84% от прогнозируемого числа.

Большинство будущих первоклассников, около 296 тысяч, будут учиться в государственных школах. Еще порядка 23 тысяч детей зачислены в частные.

В городские школы приняты около 191 тысячи первоклассников, в сельские около 128 тысяч. Почти 4 тысячи зачисленных детей имеют особые образовательные потребности.

Более 71% семей выбрали классы с казахским языком обучения. Свыше 26% детей будут учиться на русском языке, еще около 2,5% на других языках.

В классы с казахским языком обучения зачислены более 2 тысяч детей других национальностей.

Больше всего первоклассников ожидают в Туркестанской области. Здесь за парты должны сесть более 50 тысяч детей. В Алматинской области ожидают свыше 35 тысяч первоклассников, в Астане 33 тысячи, в Алматы более 31 тысячи, в Шымкенте более 29 тысяч.

Документы в первый класс принимают до 31 августа. Около 84% заявлений родители уже подали в электронном виде через eGov.kz и eGov Mobile. Подать документы можно и непосредственно в выбранной школе.