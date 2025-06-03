С начала 2025 года 247,6 тысяч казахстанцев завершили онлайн-курсы на платформе Skills Enbek, из них более 39,4 тысяч — безработные граждане. Такие данные привели в АО "Центр развития трудовых ресурсов", передает BAQ.KZ.

Из числа безработных слушателей около 10,4 тысяч — молодёжь, преимущественно из Туркестанской, Алматинской, Костанайской областей и города Шымкент.

Всего на платформе зарегистрированы более 791 тысяч человек, а общее количество завершивших обучение с начала запуска сервиса достигло 658,5 тысяч. Платформа предлагает свыше 1000 онлайн-курсов, из которых 332 — бесплатные. Продолжительность обучения варьируется от одного до 72 часов.

Среди самых популярных направлений в мае — "Твой карьерный старт: как использовать Электронную биржу труда", "Motion design", "Кассир", "Страховой агент" и курсы по построению отдела продаж в отелях.

Skills Enbek разработана по аналогии с международными образовательными платформами и интегрирована с порталом Enbek.kz. Обучающиеся могут выбрать темп и язык, проходить тестирование и по итогам получать сертификаты, которые автоматически отображаются в резюме.

Для авторов курсов предусмотрены бесплатное размещение и гибкий инструментарий: от конструктора уроков до встроенной аналитики. С декабря 2023 года платформа доступна и в мобильном приложении Enbek (на Android и iOS).

Платформа реализуется в рамках продвижения концепции "обучение в течение всей жизни" и направлена на повышение конкурентоспособности казахстанцев на рынке труда.