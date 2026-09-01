Школа по-новому: какие изменения ждут учеников, родителей и учителей с 1 сентября

Новый учебный год в Казахстане начинается с масштабных изменений. Более 4,1 млн детей возвращаются за парты, свыше 380 тыс. из них впервые идут в первый класс.

Но для школьников, родителей и педагогов 1 сентября станет не просто началом нового учебного года. Меняются правила оценивания в начальной школе, обновляются некоторые программы, а искусственный интеллект постепенно входит в образование. У школьников появятся новые курсы по правовой грамотности и безопасности, а для учителей начнут тестировать новый порядок аттестации.

Одновременно государство продолжает решать более привычные, но не менее важные задачи: строить школы там, где не хватает мест, развивать систему бесплатного питания, усиливать защиту детей, поддерживать одаренных учеников и модернизировать библиотеки.

Все эти направления объединяет общая задача – сделать школу не только местом, где ребенок получает знания, но и средой, в которой ему безопасно, интересно и комфортно развиваться.

На Августовской конференции педагогов 26 августа Президент Касым-Жомарт Токаев именно так сформулировал главный ориентир для системы образования.

«Школы должны стать центрами качественного обучения и содержательного воспитания. Важно, чтобы дети шли в школу с радостью и энтузиазмом. Школа должна стать для них вторым домом – местом, где они не только получают знания и общаются со сверстниками, но и проживают свои самые счастливые годы детства и юности», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В начальной школе изменится система оценивания

Одно из наиболее заметных для родителей изменений касается начальных классов.

В первом классе оценки, как и раньше, выставлять не будут. А вот для учащихся 2–4-х классов соотношение разных видов оценивания изменится: доля формативного оценивания в четвертной оценке увеличивается с 25 до 50%. Вторую половину составят результаты промежуточного оценивания.

При этом суммативного оценивания за четверть, или СОЧ, в начальных классах не будет.

Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в Правительстве пояснила, что речь идет именно о пересмотре подходов к оцениванию.

«Хочу отметить, что критериальное оценивание не отменяется. Мы в данный момент только меняем подход критериального оценивания», – сказала Шынар Акпарова.

Таким образом, больший вес получает текущая работа ребенка в течение четверти, а не отдельная итоговая проверка.

Изменения коснутся и содержания учебных программ. В частности, пересматривается математика для 1–4-х классов: часть сложных тем планируется упростить, а некоторые – перенести на более поздний этап обучения.

Отдельное решение предусмотрено для детей, которые впервые начинают учиться на казахском языке. Для них вводится программа языковой адаптации, которая должна помочь мягче войти в учебный процесс.

При этом Президент призвал крайне осторожно относиться к постоянному реформированию школы. По его мнению, изменения необходимы только тогда, когда они действительно улучшают качество образования и не создают дополнительной нагрузки для педагогов.

В школьном расписании появятся новые курсы

Еще одно заметное изменение связано с темами, которые раньше зачастую оставались за рамками обычных уроков, – правами ребенка, законодательством, личной и цифровой безопасностью.

Для учащихся 5–7-х классов вводится курс «Основы Конституции», а в 8–11-х классах – «Закон и Порядок». Кроме того, школьники 5–11-х классов будут изучать «Личную безопасность».

За названиями новых курсов стоит вполне практическая задача. Детям планируют объяснять, какие у них есть права и обязанности, как действовать в чрезвычайной ситуации, распознавать различные угрозы, безопасно вести себя в интернете и защищать персональные данные.

То есть речь идет не просто о еще нескольких предметах в расписании, а о знаниях, с которыми ребенок сталкивается в реальной жизни.

Отдельное внимание уделяется тому, какую информацию школьники получают из учебников. Президент обращал внимание на недопустимость использования недостоверных и сфальсифицированных исторических сведений даже под предлогом патриотического воспитания.

Параллельно будет развиваться экологическое образование. Правительству поручено до конца года подготовить единые стандарты этого направления для школ и вузов.

Искусственный интеллект становится частью школьного образования

Самая технологичная часть изменений связана с искусственным интеллектом.

Для младших школьников привычный предмет «Цифровая грамотность» расширяется и переходит в формат «Цифровая грамотность и искусственный интеллект». При этом речь идет не о сложном программировании, а о базовом знакомстве с возможностями ИИ, медиаграмотностью, цифровой безопасностью, защитой персональных данных и ответственным использованием новых технологий.

Искусственный интеллект предполагается использовать и в работе самих педагогов. Причем основной принцип заключается в том, что технология должна освобождать учителя от части рутинных задач, а не подменять его.

Именно эту модель в новом учебном году будут апробировать в малокомлектных школах. В дальнейшем пилотный проект должен охватить 500 учебных заведений.

По расчетам Министерства просвещения, использование ИИ может экономить педагогу до 12 часов рабочего времени в неделю. Если этот расчет подтвердится на практике, высвободившееся время учителя смогут направлять на то, для чего технологии действительно не могут заменить человека: индивидуальную работу с детьми, устранение пробелов в знаниях и развитие способностей каждого ученика.

Так внедрение ИИ в школе связывают не только с обучением детей новым технологиям, но и с изменением самой организации труда педагога.

Президент неоднократно подчеркивал, что готовить специалистов новой технологической эпохи необходимо еще со школьной скамьи. В продолжение этой линии Правительству поручено также проработать вопрос открытия в Астане Казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта.

Безопасность детей становится отдельным направлением

Если раньше вопросы безопасности могли рассматриваться в рамках отдельных воспитательных мероприятий, то теперь их пытаются собрать в более системный блок.

С 1 сентября школьники начнут изучать курс «Личная безопасность», направленный на развитие жизнестойкости, социально-эмоциональных навыков и умения действовать в сложных ситуациях.

Этот курс становится частью более широкой системы. В стране впервые принята Концепция «Дети Казахстана» до 2030 года, которая объединяет государственные меры поддержки детей и предусматривает 10 индикаторов и 158 мероприятий.

То есть речь идет уже не об отдельных инициативах, а о попытке создать единую систему сопровождения ребенка.

Одним из ее элементов должна стать государственная цифровая диагностическая платформа. Предполагается, что она позволит системно отслеживать состояние детей и своевременно организовывать необходимую помощь.

Еще одно изменение произошло на региональном уровне. В 2026 году во всех областях страны созданы управления по защите прав детей. На них возложена координация помощи несовершеннолетним, пострадавшим от насилия, работа центров психологической поддержки и раннее выявление нарушений прав ребенка.

Эти меры принимаются на фоне заметного улучшения международных показателей: в KidsRights Index 2026 Казахстан занял 24-е место среди 194 государств и вошел в глобальный Топ-25.

При этом отдельным вызовом остается интернет.

Правительство разработало законопроект, предусматривающий запрет на регистрацию в социальных сетях пользователей младше 16 лет. Документ уже внесен в Парламент.

Параллельно планируется усилить фильтрацию опасного контента и расширить использование детских SIM-карт.

«Полагаю, и нам пора перейти от устранения последствий к предотвращению угроз психологическому состоянию детей. Иначе это может отрицательно повлиять на стабильность в обществе», – заявил Глава государства.

Учителей хотят избавить от лишней бюрократии

Еще один большой блок изменений касается тех, от кого напрямую зависит качество школьного образования, – педагогов.

С 1 сентября в пилотном режиме запускается новый порядок аттестации учителей. Для каждого педагога планируется сформировать профессиональный цифровой профиль, в котором будут учитываться качество преподавания, результаты учащихся, профессиональные достижения и повышение квалификации.

При этом одновременно меняются и сами требования к прохождению аттестации.

В рамках пилота от учителей не будут требовать обязательного написания эссе, подготовки авторской программы и учебно-методических материалов. Действующие квалификационные категории сохранятся до окончания срока их действия.

Таким образом, задача заключается не просто в цифровизации аттестации, а в том, чтобы сократить формальные процедуры, которые отнимают у педагога время.

«Педагогов надо избавить от бумажной волокиты, бесконечных отчетов, назойливых требований пройти аттестации и прочие бесполезные проверочные процедуры», – заявил Токаев.

В этом же контексте Президент напомнил, что учителей нельзя привлекать к ремонтным работам или общественным мероприятиям, не связанным с их профессиональными обязанностями.

При этом сокращение лишней нагрузки особенно важно на фоне сохраняющегося дефицита кадров. Сегодня Казахстану не хватает более 5 тыс. педагогов.

Однако есть и обратная тенденция: интерес молодежи к профессии постепенно растет. В этом году государственные гранты на педагогические специальности получили более 12 тыс. выпускников, причем свыше 2 тыс. из них – обладатели «Алтын белгі».

Эти показатели позволяют говорить о том, что проблема уже заключается не только в привлечении новых кадров, но и в том, какие условия школа сможет им предложить.

«Келешек мектептері»: от нехватки мест к новому формату школы

Пока меняется содержание обучения, параллельно решается и другая задача – где именно будут учиться дети.

Еще несколько лет назад одним из наиболее острых вопросов оставались аварийные школы, трехсменное обучение и нехватка ученических мест. Именно для решения этих проблем был запущен проект «Келешек мектептері», о создании которого Касым-Жомарт Токаев впервые заявил в Послании народу Казахстана в 2022 году.

За 2023–2025 годы в рамках проекта построено 217 школ. Основная часть объектов вводилась в течение двух лет: 105 школ открылись в 2024 году, еще 112 – в 2025-м.

Но важнее самого количества зданий то, какие проблемы удалось закрыть за счет этого строительства.

В результате проекта полностью решен вопрос 52 трехсменных и 12 аварийных школ, а более чем в 100 населенных пунктах существенно сократился дефицит ученических мест.

То есть новые школы появились прежде всего там, где потребность в них была наиболее острой.

Сегодня учебный процесс уже организован в 183 школах проекта. В них обучаются около 218 тыс. детей и работают порядка 17 тыс. педагогов. Таким образом, проект постепенно превращается из строительной программы в полноценную часть системы образования.

От прежних типовых зданий эти школы отличаются и по самой организации пространства. Они на 15–20% просторнее, а по уровню технического оснащения превосходят их в четыре раза.

Это позволяет размещать в одном здании не только обычные кабинеты, но и STEM-лаборатории, помещения для робототехники, мастерские, музыкальные и хореографические залы, коворкинги и современные спортивные пространства.

Теперь, когда значительная часть инфраструктурной задачи выполнена, акцент постепенно смещается от строительства к содержанию.

«В течение следующих трех лет „Келешек мектептері“ должны превратиться в центр апробации передовых методов обучения», – сказал Глава государства.

При этом «Келешек мектептері» – только часть общей программы строительства.

За последние пять лет в Казахстане в общей сложности построено 1120 школ более чем на 1 млн ученических мест.

Одновременно обновляется уже существующая инфраструктура: материально-техническая база улучшена более чем в 5 тыс. сельских школ, а в учебных заведениях оборудовано свыше 7 тыс. современных предметных кабинетов.

Таким образом, следующий этап будет заключаться уже не в массовом строительстве ради самого количества объектов, а в точечной работе там, где проблема дефицита мест по-прежнему остается острой.

Бесплатное питание становится более прозрачным

Еще одна повседневная тема, которая напрямую касается семей школьников, – бесплатное питание.

Все учащиеся 1–4-х классов имеют право на бесплатное горячее питание независимо от дохода семьи.

Масштаб программы уже достаточно большой. В прошлом, 2025–2026 учебном году, на нее было выделено около 192 млрд тенге, а бесплатными обедами были охвачены более 1,7 млн школьников.

При таких объемах важным становится уже не только само финансирование, но и контроль за тем, получает ли ребенок питание фактически.

Именно для этого школы переводят учет в цифровой формат.

В марте 2026 года все 8 тыс. общеобразовательных школ завершили переход на инструмент «Социальный кошелек», интегрированный с eGov Mobile.

Для родителей это упрощает сам процесс получения услуги: цифровой ваучер предоставляется проактивно, без отдельного заявления, поскольку система использует уже имеющиеся государственные данные.

Одновременно фиксируется факт получения ребенком питания. Это означает, что расчеты с поставщиками должны проводиться не исходя из формально заявленного количества детей, а за фактически предоставленные обеды.

В итоге цифровизация должна решить сразу две задачи – сделать услугу удобнее для семьи и повысить прозрачность использования бюджетных средств.

Одаренным детям расширят поддержку

Наряду с изменениями, которые касаются всех школьников, государство продолжает развивать отдельные меры поддержки детей, показывающих высокие результаты в учебе.

Международные соревнования показывают, что таких учеников становится немало. В этом году казахстанские школьники приняли участие в 44 международных олимпиадах и научных конкурсах и завоевали более тысячи медалей. Более 200 из них – золотые.

Однако теперь систему поощрения хотят расширить за пределы традиционных олимпиад.

С нового учебного года материальное стимулирование планируется распространить и на победителей конкурсов научных проектов.

Таким образом, государство пытается поддерживать не только способность ребенка успешно решать олимпиадные задачи, но и интерес к исследованиям, самостоятельному поиску и научной работе.

Цифровизация не отменяет чтение

На фоне активного внедрения искусственного интеллекта важной частью образовательной политики остается и более традиционная задача – сформировать у детей интерес к чтению.

16 мая 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации».

И эта задача касается не только школьных библиотек.

Сегодня в Казахстане работают 3 887 общедоступных библиотек, общий фонд которых превышает 72,5 млн экземпляров. При этом библиотеки остаются востребованными: только в 2025 году количество их посещений превысило 57 млн.

То есть даже на фоне быстрого развития цифровых сервисов традиционная библиотека продолжает оставаться заметной частью культурной инфраструктуры.

При этом сама эта инфраструктура постепенно обновляется. В 2026 году модернизированы четыре библиотеки и открыты шесть новых, а до конца года планируется обновить еще 24 библиотеки в пяти регионах.

Отдельный масштаб имеет библиотечная система организаций образования. Совокупный фонд школьных и других образовательных библиотек составляет 142 млн экземпляров.

Но развитие чтения уже не ограничивается физическими книжными фондами.

Параллельно расширяется цифровая библиотечная инфраструктура. В Национальной электронной библиотеке сегодня собрано почти 90 тыс. документов, включая более 10 тыс. рукописей и редких книг. Причем ее ресурсами пользуются читатели из 122 стран.

Для школьников также работают цифровая платформа edu.bookfund.gov.kz в рамках программы «Балалар кітапханасы», Digital Library и запущенная в 2026 году система Oqyrman.kz, предназначенная для оценки читательской грамотности.

По поручению Главы государства формируется и дополнительный перечень книг по направлению «Тұлғатану». Предполагается, что он расширит доступ школьников к литературе о выдающихся личностях Казахстана.

Таким образом, цифровизация и развитие культуры чтения здесь рассматриваются не как противоположные процессы. Задача заключается в том, чтобы ребенок мог получить доступ к качественной литературе независимо от того, читает он бумажную книгу или пользуется цифровым ресурсом.

Главная проверка начнется в самих школах

Масштаб преобразований показывает, что новый учебный год затрагивает практически все стороны школьной жизни.

Меняется то, как оценивают детей и чему их учат. Искусственный интеллект постепенно входит в образовательный процесс. Школьникам предлагают больше практических знаний о законе и безопасности. Учителей пытаются освободить от лишних отчетов. В регионах продолжают строить современные школы, цифровизируют питание, развивают систему защиты детей и обновляют библиотеки.

Но количество новых программ, зданий, платформ и документов само по себе еще не означает, что школа стала лучше.

Настоящая проверка этих изменений пройдет не в отчетах и статистике, а в обычном школьном классе.

Станет ли ребенку понятнее и интереснее учиться? Будет ли школа действительно безопасным местом? Сможет ли учитель больше времени уделять детям, а не бумагам? Будет ли качество образования меньше зависеть от того, живет семья в крупном городе или небольшом населенном пункте?

Именно поэтому Президент требует смотреть не только на средние показатели по стране, но и на ситуацию в каждом регионе. Правительству и Администрации Президента поручено отдельно изучить положение в областях с низкими образовательными результатами и оказать им практическую помощь.

В конечном итоге смысл всех инфраструктурных, цифровых и организационных преобразований сводится к одной задаче – школа должна дать ребенку знания, навыки и уверенность, которые позволят ему ориентироваться в быстро меняющемся мире.