Школьник из Караганды покорил международную олимпиаду по географии

Ученик из Караганды Сырым Амантай стал серебряным призером Международной юношеской олимпиады по географии International Junior Geography Olympiad (IJGO) 2026, передает BAQ.KZ.

Международные соревнования прошли в сербском городе Копаоник. Казахстан на олимпиаде представляли девять школьников.

Сырым Амантай учится в 10-м классе школы-лицея-интерната имени Н. Нурмакова. Географией школьник увлекся в седьмом классе и с тех пор регулярно участвует в олимпиадах.

В этом году он уже завоевал золото Европейской географической олимпиады EGEO 2026, а также дважды занимал первые места на республиканских олимпиадах.

Как рассказал педагог Рахым Серік, год назад на IJGO Сырым получил бронзовую медаль, а теперь смог улучшить результат.

«Наиболее сложным оказался практический этап, который проходил в горной местности Сербии. Два других тура – мультимедийный и письменный – Сырым прошел хорошо», – рассказал педагог.

Теперь школьник намерен готовиться к Международной географической олимпиаде iGeo среди старшеклассников, которая пройдет в Латвии.

В Казахстане уделяется особое внимание поддержке школьников, добивающихся успехов на международных интеллектуальных соревнованиях. Всего неделю назад, 24 августа, Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде победителей и призеров международных олимпиад и их наставников.

Обращаясь к молодым казахстанцам, Президент назвал их «героями нашего времени» и подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции вперед выходят образованные и интеллектуально развитые нации.

По итогам встречи обладателям золотых, серебряных и бронзовых медалей вручили сертификаты на премии в размере 1500, 1000 и 500 МРП соответственно.