Школьник из Караганды покорил международную олимпиаду по географии
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Ученик из Караганды Сырым Амантай стал серебряным призером Международной юношеской олимпиады по географии International Junior Geography Olympiad (IJGO) 2026, передает BAQ.KZ.
Международные соревнования прошли в сербском городе Копаоник. Казахстан на олимпиаде представляли девять школьников.
Сырым Амантай учится в 10-м классе школы-лицея-интерната имени Н. Нурмакова. Географией школьник увлекся в седьмом классе и с тех пор регулярно участвует в олимпиадах.
В этом году он уже завоевал золото Европейской географической олимпиады EGEO 2026, а также дважды занимал первые места на республиканских олимпиадах.
Как рассказал педагог Рахым Серік, год назад на IJGO Сырым получил бронзовую медаль, а теперь смог улучшить результат.
«Наиболее сложным оказался практический этап, который проходил в горной местности Сербии. Два других тура – мультимедийный и письменный – Сырым прошел хорошо», – рассказал педагог.
Теперь школьник намерен готовиться к Международной географической олимпиаде iGeo среди старшеклассников, которая пройдет в Латвии.
В Казахстане уделяется особое внимание поддержке школьников, добивающихся успехов на международных интеллектуальных соревнованиях. Всего неделю назад, 24 августа, Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде победителей и призеров международных олимпиад и их наставников.
Обращаясь к молодым казахстанцам, Президент назвал их «героями нашего времени» и подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции вперед выходят образованные и интеллектуально развитые нации.
По итогам встречи обладателям золотых, серебряных и бронзовых медалей вручили сертификаты на премии в размере 1500, 1000 и 500 МРП соответственно.
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