Более $4 млн могут направить на климатические проекты в Казахстане

Казахстан рассчитывает привлечь более $4 млн на проекты по снижению выбросов, развитию климатических технологий и экологическому финансированию. Возможные механизмы обсудили Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, Программа ООН по окружающей среде и ЮНИДО, передает BAQ.KZ.

Переговоры прошли в рамках Бакинской недели климатических действий.

Глава IGTIC Сакен Калкаманов обсудил с экспертами UNEP результаты проекта по оценке технологических потребностей, который центр ведет совместно с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Сейчас стороны работают над финальной частью проекта, Планом действий по технологиям.

Отдельно обсуждался проект по сокращению выбросов метана в сельском хозяйстве, прежде всего в животноводстве. IGTIC вместе с Координационным центром по изменению климата ранее подал заявку на грантовое финансирование проекта за счет средств CCAC.

Еще одно направление связано с лесоклиматическими проектами в рамках статьи 6 Парижского соглашения.

С представителем ЮНИДО Томашем Павелецом стороны рассмотрели создание национальной климатической инвестиционной платформы при поддержке Зеленого климатического фонда по программе Readiness III.

ЮНИДО выразила готовность оказывать техническую поддержку при запуске платформы и продолжить сотрудничество в следующем цикле Readiness IV.

Платформа должна координировать климатические инвестиции внутри страны и стать базой для передачи накопленного опыта другим государствам Центральной Азии через региональный хаб зеленой акселерации.

Проект продолжит работу в рамках программы GCIP, которую IGTIC и ЮНИДО ведут совместно последние три года.