С 19 сентября по 25 октября в Астане будут проходить сельскохозяйственные ярмарки с участием производителей из 13 областей Казахстана. Жители столицы смогут приобретать продукцию напрямую у фермеров и производителей. Об этом сообщили на брифинге в Службе коммуникаций Астаны.

Как изменились цены

С начала года цены на социально значимые продовольственные товары в Астане выросли на 1,3%. Для сравнения, в среднем по Казахстану рост составил 1,5%.

По темпам роста цен столица занимает 14-15-е место среди 20 регионов.

В 2025 году рост цен на СЗПТ в Астане составлял 7,4%, тогда как по стране – 8,6%.

В 2024 году, напротив, цены снизились: на 1,1% в столице и на 1,4% в среднем по Казахстану.

Откуда поступают продукты

Одной из основных мер по сдерживанию цен в столице называют прямые поставки от сельхозпроизводителей.

В рамках «оборотного механизма» уже законтрактовано более 18 тыс. тонн социально значимых продовольственных товаров.

Продукция поступает из Туркестанской, Акмолинской, Кызылординской, Жамбылской, Костанайской и Актюбинской областей.

В реализации товаров участвуют более 190 торговых точек Астаны.

По словам представителей городских ведомств, прямые поставки позволяют сократить количество посредников и обеспечить город необходимыми объёмами продукции.

Когда пройдут ярмарки

Сельскохозяйственные ярмарки в столице будут проходить практически каждые выходные с 19 сентября по 25 октября.

График следующий:

19-20 сентября – Кызылординская и Атырауская области;

26-27 сентября – Абайская, Алматинская и Мангистауская области;

3-4 октября – Восточно-Казахстанская и Актюбинская области;

10-11 октября – Туркестанская и Западно-Казахстанская области;

17-18 октября – Северо-Казахстанская и Улытауская области;

24-25 октября – Карагандинская и Костанайская области.

Таким образом, в течение шести выходных жители столицы смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию напрямую от отечественных производителей.

Основной принцип проведения ярмарок – «от поля до прилавка».

Как контролируют цены

В столице также контролируют соблюдение установленной 15%-ной торговой надбавки на социально значимые продукты.

Мониторинг проводится еженедельно в супермаркетах, магазинах шаговой доступности и на рынках. Специалисты также проверяют цепочки поставок, чтобы выявлять необоснованную перепродажу и завышение цен посредниками.

С начала года региональная комиссия провела 70 заседаний и выявила 136 нарушений.

По выявленным фактам применены меры административного воздействия на общую сумму более 1,8 млн тенге.

Что будет с рынками

В Астане продолжается модернизация семи торговых рынков: «Улжан», «Алтай», «Шанхай – Кок базар», «Сарыарка», «Центральный рынок», «Алаш» и «Шарын».

По итогам проведённых проверок владельцам торговых объектов выдали предписания и вынесли предупреждения. Работа по приведению рынков в соответствие с установленными требованиями продолжается.

Какие проекты запускают

В столице реализуются семь инвестиционных проектов общей стоимостью 180 млрд тенге.

В рамках проектов планируется создать около 1,6 тыс. рабочих мест.

В этом году уже запущены два проекта в сфере мясо- и молокопереработки общей стоимостью 12,2 млрд тенге.

Что будут контролировать осенью

В преддверии осенне-зимнего периода основной акцент городские службы намерены сделать на соблюдении 15%-ной торговой надбавки на СЗПТ, обеспечении прямых поставок от производителей и сокращении числа посредников.

По словам представителей акимата, эти меры направлены на сохранение доступности социально значимых продуктов и обеспечение продовольственной стабильности в столице.