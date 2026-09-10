В Астане назвали даты осенних сельхозярмарок
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С 19 сентября по 25 октября в Астане будут проходить сельскохозяйственные ярмарки с участием производителей из 13 областей Казахстана. Жители столицы смогут приобретать продукцию напрямую у фермеров и производителей. Об этом сообщили на брифинге в Службе коммуникаций Астаны.
Как изменились цены
С начала года цены на социально значимые продовольственные товары в Астане выросли на 1,3%. Для сравнения, в среднем по Казахстану рост составил 1,5%.
По темпам роста цен столица занимает 14-15-е место среди 20 регионов.
В 2025 году рост цен на СЗПТ в Астане составлял 7,4%, тогда как по стране – 8,6%.
В 2024 году, напротив, цены снизились: на 1,1% в столице и на 1,4% в среднем по Казахстану.
Откуда поступают продукты
Одной из основных мер по сдерживанию цен в столице называют прямые поставки от сельхозпроизводителей.
В рамках «оборотного механизма» уже законтрактовано более 18 тыс. тонн социально значимых продовольственных товаров.
Продукция поступает из Туркестанской, Акмолинской, Кызылординской, Жамбылской, Костанайской и Актюбинской областей.
В реализации товаров участвуют более 190 торговых точек Астаны.
По словам представителей городских ведомств, прямые поставки позволяют сократить количество посредников и обеспечить город необходимыми объёмами продукции.
Когда пройдут ярмарки
Сельскохозяйственные ярмарки в столице будут проходить практически каждые выходные с 19 сентября по 25 октября.
График следующий:
- 19-20 сентября – Кызылординская и Атырауская области;
- 26-27 сентября – Абайская, Алматинская и Мангистауская области;
- 3-4 октября – Восточно-Казахстанская и Актюбинская области;
- 10-11 октября – Туркестанская и Западно-Казахстанская области;
- 17-18 октября – Северо-Казахстанская и Улытауская области;
- 24-25 октября – Карагандинская и Костанайская области.
Таким образом, в течение шести выходных жители столицы смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию напрямую от отечественных производителей.
Основной принцип проведения ярмарок – «от поля до прилавка».
Как контролируют цены
В столице также контролируют соблюдение установленной 15%-ной торговой надбавки на социально значимые продукты.
Мониторинг проводится еженедельно в супермаркетах, магазинах шаговой доступности и на рынках. Специалисты также проверяют цепочки поставок, чтобы выявлять необоснованную перепродажу и завышение цен посредниками.
С начала года региональная комиссия провела 70 заседаний и выявила 136 нарушений.
По выявленным фактам применены меры административного воздействия на общую сумму более 1,8 млн тенге.
Что будет с рынками
В Астане продолжается модернизация семи торговых рынков: «Улжан», «Алтай», «Шанхай – Кок базар», «Сарыарка», «Центральный рынок», «Алаш» и «Шарын».
По итогам проведённых проверок владельцам торговых объектов выдали предписания и вынесли предупреждения. Работа по приведению рынков в соответствие с установленными требованиями продолжается.
Какие проекты запускают
В столице реализуются семь инвестиционных проектов общей стоимостью 180 млрд тенге.
В рамках проектов планируется создать около 1,6 тыс. рабочих мест.
В этом году уже запущены два проекта в сфере мясо- и молокопереработки общей стоимостью 12,2 млрд тенге.
Что будут контролировать осенью
В преддверии осенне-зимнего периода основной акцент городские службы намерены сделать на соблюдении 15%-ной торговой надбавки на СЗПТ, обеспечении прямых поставок от производителей и сокращении числа посредников.
По словам представителей акимата, эти меры направлены на сохранение доступности социально значимых продуктов и обеспечение продовольственной стабильности в столице.
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