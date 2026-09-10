Какую заработную плату получают депутаты Курултая

Зарплата депутатов Курултая в зависимости от трудового стажа составляет от 600 тысяч до 1 миллиона тенге. Об этом на брифинге в Курултае сообщила заместитель председателя Курултая Дания Еспаева, передает корреспондент BAQ.KZ.

«В настоящее время зарплата депутатов составляет от 600 тысяч до 1 миллиона тенге. Если у депутата имеется трудовой стаж, его зарплата может достигать 1 миллиона тенге», – сказала Дания Еспаева.

По ее словам, в случае нарушения депутатом норм этики размер удержания за один день рассчитывается исходя из его месячной заработной платы.

Таким образом, если депутат получает 600 тысяч тенге в месяц, его дневной заработок составляет примерно 29 тысяч тенге, а для депутата с зарплатой в 1 миллион тенге – около 48 тысяч тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроекты в Курултае будут рассматриваться в трех чтениях.

Также стало известно, каким образом будут наказывать депутатов за нарушение этических норм.

Кроме того, депутатам Курултая запрещено поздравлять близких с днем рождения во время заседаний.