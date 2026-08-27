Более 4 млрд тенге необоснованных выплат предотвратили в системе ОСМС

Более 4 млрд тенге необоснованных выплат медицинским организациям удалось предотвратить в Казахстане за первое полугодие 2026 года. Нарушения выявили еще до перечисления денег благодаря внедрению антифрод-механизмов в системе обязательного социального медицинского страхования.

Раньше проверки преимущественно проводились уже после перечисления средств. Теперь подход изменился: подозрительные или необоснованные выплаты должны выявляться до того, как деньги поступят медицинской организации.

Изменения начались после передачи Фонда социального медицинского страхования в ведение Министерства финансов в январе 2026 года. В феврале стартовала реформа ОСМС, одной из задач которой стало усиление финансовой дисциплины.

Одновременно финансирование медицинской помощи постепенно переводят на единую цифровую платформу Qalqan. Она должна объединить весь процесс – от планирования и закупок до контроля и оплаты оказанных услуг.

Сейчас систему тестируют в Астане на базе 207 клиник. Через Qalqan уже оплачиваются 20 из 92 видов медицинской помощи, еще по 60 видам система проходит тестирование. До конца года заявленные направления планируют полностью перевести на новую платформу.

Меняется и контроль со стороны пациентов. Уже сейчас посещение медицинской организации можно подтвердить с помощью QR-кода в eGov Mobile. В дальнейшем такую возможность планируют добавить в приложения банков второго уровня.

Еще одним нововведением станет электронный финансовый паспорт пациента. В нем человек сможет увидеть информацию о медицинской помощи, которая была оказана и оплачена за него.

В Правительстве рассчитывают, что новая модель позволит оценивать не только количество и стоимость медицинских услуг, но и конечный результат лечения для пациента.