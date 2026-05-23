Более 4 тонн рыбы и килограмм икры изъяли у браконьеров в Атырауской области

Как сообщили в департаменте полиции региона, в ходе рейдовых мероприятий правоохранители изъяли из незаконного оборота более четырёх тонн рыбной продукции. Среди конфискованного — свыше 911 килограммов осетровых пород и около одного килограмма осетровой икры.

Всю изъятую продукцию передали на Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод.

По данным полиции, с начала проведения операции выявлено 152 правонарушения, связанных с незаконным выловом, хранением, перевозкой и продажей рыбы. Также проводится семь досудебных расследований по уголовным делам.

Кроме того, сотрудники полиции изъяли 19 орудий незаконного лова и 10 плавательных средств, предположительно использовавшихся для браконьерской деятельности.

В ведомстве отметили, что помимо рейдов проводится профилактическая работа с населением и представителями рыбохозяйственных предприятий. Жителям региона напоминают об ответственности за нарушение природоохранного законодательства и призывают сообщать о фактах браконьерства.