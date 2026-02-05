Более 4 тысяч гражданских предложений поступило по проекту новой Конституции
Сегодня, 16:22
104Фото: gov.kz
Председатель Комиссии по конституционной реформе Эльвира Азимова сообщила, что в ходе всенародного обсуждения проекта Конституции поступило более 4 тысяч обращений от граждан, передает BAQ.KZ.
По ее словам, вместе с положительными откликами продолжают поступать конкретные и содержательные предложения по доработке отдельных статей проекта.
– Всенародное обсуждение проекта Конституции наглядно показывает, что граждане активно и осознанно участвуют в конституционном процессе. Открытый диалог с обществом будет продолжен, а члены Комиссии и дальше будут профессионально разъяснять положения проекта новой Конституции, — отметила председатель Комиссии.
