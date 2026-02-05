Председатель Комиссии по конституционной реформе Эльвира Азимова сообщила, что в ходе всенародного обсуждения проекта Конституции поступило более 4 тысяч обращений от граждан, передает BAQ.KZ.

По ее словам, вместе с положительными откликами продолжают поступать конкретные и содержательные предложения по доработке отдельных статей проекта.