В Астане прошел форум "Сила одного решения", приуроченный к Европейскому дню донорства и трансплантации органов, передает BAQ.KZ.

Организатором мероприятия выступил Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова подчеркнула, что трансплантология является стратегическим направлением государственной политики.

"Развитие трансплантологии — это стратегическое направление государственной политики в сфере здравоохранения. Сегодня именно трансплантация во многих случаях остается единственным эффективным методом лечения тяжелых хронических заболеваний и дает пациентам шанс на полноценную жизнь. Но самое важное — это формирование доверия общества к системе посмертного донорства", — отметила министр.

Сегодня в Казахстане более 4300 человек, среди них 121 ребёнок, ожидают пересадки органов. Каждый донор способен спасти до семи жизней. С момента первой пересадки сердца в 2012 году казахстанские врачи освоили трансплантацию печени, почек, сердца, роговицы и лёгких. В планах - проведение пересадок детям и работа с органными комплексами.

Ежегодно операции проходят у 200-300 пациентов. Показатели выживаемости соответствуют мировым стандартам: 95–97% у реципиентов почки, 85% - печени и 86% - сердца.

Для прозрачности процессов внедрена цифровая система учёта доноров и реципиентов, которая автоматически сопоставляет данные и подбирает органы для пациентов из листа ожидания. Параллельно совершенствуется законодательство, регулирующее сферу трансплантологии.