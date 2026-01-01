В Карагандинской области продолжается реализация масштабных проектов в сфере сельского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства, направленных на улучшение качества жизни населения, передает BAQ.KZ.

В 2025 году доступ к чистой питьевой воде получили более четырёх тысяч жителей из 61 села региона. В 16 населённых пунктах была построена централизованная система водоснабжения, ещё в 45 селах установлены комплексные блок-модули очистки воды.

По информации акимата, параллельно в регионе ведётся активная модернизация коммунальной инфраструктуры. Реконструируются и строятся свыше 148 километров водопроводных и 44 километра канализационных сетей, заменены 22 километра тепловых сетей, модернизированы три котельные.

Одним из приоритетов остаётся газификация. Газораспределительные сети уже подведены к 9589 домам в Караганде, Темиртау и Шахтинске. Также решена многолетняя проблема с центральным отоплением в посёлке Шахтёрский Караганды — все 58 многоэтажных домов подключены к центральной тепломагистрали. Ранее жители почти 30 лет отапливали квартиры печами и электрообогревателями.

Развивается и агропромышленный комплекс. В Нуринском районе введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма на 1100 голов с производительностью 9 тысяч тонн молока в год. В Осакаровском районе строится более крупный проект — ферма на 6 тысяч голов, которая сможет производить до 55 тысяч тонн продукции ежегодно.

Кроме того, Япония выразила заинтересованность в поставках конины из Карагандинской области. Подготовка к экспорту уже началась: сельхозпредприятие из Абайского района прошло необходимую аккредитацию и создало собственную лабораторию. Проект поддерживается министерствами сельского хозяйства и торговли, а также национальной компанией "Казахинвест".