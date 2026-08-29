Более 40 человек пострадали из-за сильной грозы в Швейцарии

В результате стихии пострадали десятки человек, повреждены здания, автомобили и линии электропередачи.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в кантонах Цюрих, Аргау, Золотурн и Шаффхаузен.

В кантоне Цюрих из-за крупного града получили травмы более 40 человек, среди них много детей. В Нефтенбахе несколько пострадавших были госпитализированы. В районах Вюльфлинген и Обервинтертур размер града достигал теннисного мяча, в результате чего были повреждены окна домов и автомобили.

В кантоне Золотурн упавшее дерево тяжело травмировало 42-летнюю женщину. Ее доставили в больницу после оказания первой помощи.

В Аргау сильный ветер повалил четыре бетонные опоры высоковольтной линии. Две из них упали на коммерческое здание и спортивный зал. В результате в нескольких населенных пунктах произошло отключение электроэнергии. Полиция зафиксировала около 240 сообщений о повреждениях, включая поваленные деревья, сорванные ограждения и подтопления.

На автомагистрали A1 в районе Биррфельда ветер опрокинул грузовик, который упал на находившийся рядом фургон. Водители не пострадали.

В кантонах Цюрих и Шаффхаузен за короткое время поступили сотни обращений в экстренные службы. Спасатели и медики оказывали помощь людям с травмами и устраняли последствия непогоды.

Гроза также нарушила работу аэропорта Цюриха. Авиакомпания Swiss отменила 27 рейсов, что затронуло около 3100 пассажиров. Еще по ряду рейсов ожидаются задержки до трех часов.

Метеослужба SRF Meteo предупредила, что во второй половине дня в отдельных районах Швейцарии сохраняется вероятность новых сильных гроз.