Более 40 экопроектов и единая цель: как страны Центральной Азии спасают Арал
В Астане состоялось второе под председательством Казахстана заседание Правления Международного Фонда спасения Арала.
В мероприятии под председательством заместителя Премьер-министра РК Каната Бозумбаева приняли участие министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, советник Президента Узбекистана Шухрат Ганиев, заместитель Премьер-министра Таджикистана Сулаймон Зиёзода, министр сельского хозяйства Туркменистана Чарыяр Четиев.
В качестве наблюдателя присутствовал заместитель директора Службы водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Абдыбай Джайлообаев.
"Сегодня международное сообщество ожидает от нас не только деклараций, но и конкретных решений. Судьба Аральского моря, рациональное и справедливое использование трансграничных вод, сохранение природных ресурсов – это вопросы, выходящие далеко за пределы региона. Это часть глобальной экологической повестки, связанной с устойчивым развитием, продовольственной и энергетической безопасностью, качеством жизни десятков миллионов людей. На недавней Генеральной Ассамблее ООН лидеры наших стран подчеркнули важность укрепления доверия, солидарности и коллективных действий для защиты окружающей среды. Казахстан полностью разделяет эту позицию", — сказал в своем выступлении вице-премьер Канат Бозумбаев.
Стороны обсудили подготовку к предстоящему заседанию Совета Глав государств-учредителей МФСА, которое состоится в апреле следующего года, и ход исполнения Плана работы Исполкома МФСА на период председательства Казахстана в 2024-2026 годы. Участники заседания также обсудили реализацию Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, реализацию Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии, а также деятельность Рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.
В бассейне Аральского моря реализуются 42 экологических проекта. Прорабатывается возможность запуска двух грантовых региональных проектов при поддержке Всемирного банка. В ходе заседания участники также приняли к сведению предложение Исполнительного комитета МФСА об объявлении 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья. По итогам обсуждений состоялась церемония подписания Решений заседания Правления МФСА.
