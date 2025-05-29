Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с министром-делегатом по внешней торговле Франции Лораном Сен-Мартеном, передаёт BAQ.KZ.

В рамках Международного форума Астана Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с министром-делегатом по внешней торговле Франции Лораном Сен-Мартеном, президентом комиссии по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Бруно Фуксом и руководителями ведущих французских компаний EDF, SUEZ и Sanofi.

Президент отметил, что Франция является одним из основных торговых и инвестиционных партнёров Казахстана в Европейском союзе. По его словам, в последние годы двусторонняя торговля и инвестиции из Франции демонстрируют устойчивый рост, что говорит о взаимной заинтересованности в развитии экономического сотрудничества.

"Необходимо сохранить позитивную динамику", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, положительно оценив итоги казахско-французского бизнес-форума, в ходе которого было подписано 17 соглашений.

Глава государства акцентировал внимание на важности своевременной реализации достигнутых договоренностей.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы взаимодействия в таких ключевых сферах, как энергетика, атомная промышленность, здравоохранение и фармацевтика, а также управление водными ресурсами. Президент также передал слова приветствия Президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Лоран Сен-Мартен, в свою очередь, сообщил, что в состав французской делегации вошли более 40 представителей бизнеса, намеренных расширять деловые связи с Казахстаном.

По итогам 2024 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Францией достиг 5,5 млрд долларов, увеличившись на 31%. Общий объем французских прямых инвестиций с 2005 по 2024 год составил 20 млрд долларов.