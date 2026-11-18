Благодаря решениям Конституционного суда права более тысячи казахстанцев восстановлены, а им вернули свыше 40 млн теңге незаконно взысканных средств и долгов по пенсионным выплатам и штрафам. Об этом на заседании Курултая сообщила Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, представляя послание «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан».

По ее словам, на основании постановлений Конституционного суда прокуратура внесла 85 актов надзора и реагирования, а 46 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Результативность конституционного контроля определяется не только принятием итогового решения, но и его полноценным исполнением», – подчеркнула Эльвира Азимова.

Сейчас исполнено 70% из 91 нормативного постановления суда. По 17 решениям изменения в законы планируют внести депутаты Курултая. Во исполнение девяти постановлений пересмотрели ряд судебных актов, а ссылки на решения Конституционного суда содержат уже более тысячи судебных актов. Семь нормативных постановлений Верховного суда привели в соответствие с позициями Конституционного суда, по двум работа продолжается.

Пять задач в условиях новой Конституции

Председатель Конституционного суда назвала пять направлений, которые требуют внимания при обновлении законодательства.

Первое, системное обновление отраслевых законов, прежде всего гражданского, уголовного, процессуального и административного. При разработке нового Гражданского кодекса, по словам Азимовой, нужно учесть позиции Конституционного суда по защите собственности, неприкосновенности частной жизни, свободе договора и равенству участников гражданских отношений.

Второе, независимость судов.

«Закон должен устанавливать правовые рамки отправления правосудия, не подменяя самостоятельной оценки суда», – отметила она.

По ее словам, отдельные нормы могут чрезмерно ограничивать судей, предопределять результат дела или не учитывать индивидуальные обстоятельства, поэтому законодательство нужно проанализировать.

Третье, правовые гарантии в эпоху искусственного интеллекта.

«Законодательство должно определять основания и пределы применения искусственного интеллекта, разграничивать ответственность за принимаемые с его использованием решения и обеспечивать прозрачность алгоритмов и возможность проверки результатов», – заявила Эльвира Азимова. «Если автоматизированная система затрагивает права и законные интересы человека, то должны быть предусмотрены содержательный контроль со стороны человека и эффективный механизм обжалования», – добавила она.

Четвертое, преемственность при реформах госорганов. Перераспределение полномочий должно сопровождаться четким разграничением компетенций и исключением дублирования функций.

«Организационные преобразования не должны снижать доступность государственных услуг или ослаблять гарантии защиты прав граждан», – подчеркнула Председатель Конституционного суда.

Пятое, конституционно-правовая культура. По словам Азимовой, людям нужно не только знать положения новой Конституции, но и понимать свои права и обязанности и способы их защиты. Отдельно она указала на подготовку госслужащих, судей и адвокатов.

Курултай принял послание Конституционного суда к сведению.