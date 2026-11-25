За десять месяцев 2026 года в Казахстане пресекли деятельность более 40 преступных групп, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям. К уголовной ответственности привлекают свыше 240 представителей криминалитета, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

По его словам, с начала года полиция возбудила 50 уголовных дел по фактам создания и участия в организованных преступных группах, в том числе транснациональных.

Особое внимание правоохранительные органы уделяют борьбе с вымогательством, в том числе в отношении предпринимателей и в организациях образования.

«Особое внимание уделяется защите граждан от вымогательств. Полицией выявлено свыше 440 таких фактов, в том числе в отношении предпринимателей и в организациях образования. Всего к уголовной ответственности за совершение различных преступлений привлекаются более 240 представителей криминалитета», – рассказал Куандык Алпыс.

Кроме того, полицейские изъяли из незаконного оборота около 380 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также более пяти тысяч боеприпасов.

Борьба с торговлей людьми

За отчетный период полиция выявила 135 уголовных правонарушений, связанных с эксплуатацией человека. Пострадавшим оказывают социальную, правовую и психологическую помощь.

Также МВД принимает меры по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем.