Более 40 тысяч км автодорог Казахстана обеспечат мобильной связью

Заместитель Премьер-Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев провел совещание по вопросам реализации проекта по строительству телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечению покрытия радиосигналом республиканских и областных автомобильных дорог.

В совещании приняли участие компания АО «Транстелеком» а также операторы мобильной связи.

В ходе встречи рассмотрен текущий статус реализации проекта, а также вопросы взаимодействия между инвестором и операторами связи по совместному использованию телекоммуникационной инфраструктуры.

Отдельное внимание уделено координации работ по обеспечению устойчивого покрытия автомобильных дорог мобильной связью и эффективному использованию создаваемой инфраструктуры.

По итогам совещания определены дальнейшие шаги по реализации проекта и взаимодействию между АО «Транстелеком» и операторами сотовой связи.

Справочно: Проект предусматривает обеспечение мобильной связью более 40 тыс. км республиканских и областных автомобильных дорог и строительство свыше 500 антенно-мачтовых сооружений и базовых станций. Реализация предусмотрена поэтапно: покрытие республиканских дорог планируется завершить до конца 2026 года, областных - до конца 2027 года. Финансирование осуществляется инвестором АО «Транстелеком», без привлечения бюджетных средств.