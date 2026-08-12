Более 40 тысяч зрителей: в Алматы усилят патрулирование на концерте Канье Уэста
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В Алматы 14 августа усилят меры безопасности в связи с концертом Канье Уэста, который пройдет на Центральном стадионе. Ожидается, что мероприятие посетят более 40 тысяч человек.
Для организованного входа на стадион подготовили 40 входов, расположенных с трех сторон. Валидация билетов начнется в 16:00. Перед проходом зрителям предстоит досмотр, попасть на территорию смогут только посетители с билетами или аккредитациями.
В день концерта полиция усилит патрулирование не только на территории стадиона, но и на прилегающих улицах.
«Наша главная задача – обеспечить безопасность каждого человека, который придет на концерт. Просим заранее определить свою входную группу и следовать указаниям сотрудников полиции, службы безопасности и волонтеров», — сообщил начальник управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев.
После завершения мероприятия для зрителей организуют общественный транспорт. Кроме того, будут работать дополнительные шаттлы.
Полиция призвала посетителей заранее определить маршрут и соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов, службы безопасности и волонтеров.
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