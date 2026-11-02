Более 40 уголовных дел из-за «веселящих шариков» возбудили в Астане

В Астане с начала 2026 года выявили более 40 случаев незаконной продажи так называемых «веселящих шариков». По каждому факту возбуждены уголовные дела, сообщили в столичном департаменте полиции.

Речь идет о воздушных шарах, наполненных закисью азота, известной как «веселящий газ». Вещество используют для вдыхания ради кратковременного опьяняющего эффекта, хотя такая практика может представлять серьезную опасность для здоровья.

Во время очередного рейда полицейские обнаружили продажу шариков в одном из развлекательных заведений столицы. На месте изъяли четыре газовых баллона и упаковки с воздушными шарами.

Еще один случай выявили в другом заведении, где шарики продавали прямо за барной стойкой. Полицейские изъяли газовые баллоны и сопутствующие принадлежности.

По обоим фактам начаты досудебные расследования, изъятые вещества направлены на экспертизу.

Полиция проверяет не только продавцов, но и людей, которые рекламируют подобную продукцию в социальных сетях, в том числе во время прямых эфиров. Правоохранители устанавливают причастных к незаконной торговле.

В департаменте напомнили, что за незаконную реализацию сильнодействующих веществ, включая закись азота, предусмотрена уголовная ответственность.

О случаях такой торговли жителей просят сообщать по номеру 102.