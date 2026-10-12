Более 400 локомотивов КТЖ оснастили интеллектуальной системой управления движением поездов

Более 400 грузовых локомотивов АО «НК «Қазақстан темір жолы» оснащены интеллектуальной системой Trip Optimizer, которая помогает оптимизировать движение поездов, снижать расход топлива и повышать эффективность работы машинистов.

Trip Optimizer — цифровая система автоматизированного управления поездом, работающая по принципу интеллектуального круиз-контроля. Она самостоятельно выбирает оптимальный режим движения с учетом характеристик состава, профиля железнодорожного пути и установленных ограничений скорости.

На сегодняшний день в сервисных центрах Актобе, Макат, Сексеул и Аягоз установлено 425 комплектов системы. Для обеспечения передачи данных интегрировано 385 SIM-карт сотового оператора. Модемы прошли обязательную верификацию на государственном портале. В настоящее время проводится плановое обновление программного обеспечения модемов для обеспечения стабильной связи и бесперебойной работы оборудования.

В режиме реального времени Trip Optimizer сопоставляет координаты поезда с цифровой картой железнодорожного пути, учитывая уклоны, повороты и ограничения скорости. Система анализирует массу и длину состава, количество вагонов и технические характеристики локомотива, после чего автоматически регулирует тягу и динамическое торможение.

Применение технологии позволяет выбирать наиболее эффективные режимы ведения поезда, рационально расходовать топливо, соблюдать график движения и снижать нагрузку на машинистов.

Сегодня Trip Optimizer используется более чем 20 крупными железнодорожными операторами мира, что подтверждает востребованность интеллектуальных решений в сфере железнодорожных перевозок.