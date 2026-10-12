Более 400 локомотивов КТЖ оснастили интеллектуальной системой управления движением поездов
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Более 400 грузовых локомотивов АО «НК «Қазақстан темір жолы» оснащены интеллектуальной системой Trip Optimizer, которая помогает оптимизировать движение поездов, снижать расход топлива и повышать эффективность работы машинистов.
Trip Optimizer — цифровая система автоматизированного управления поездом, работающая по принципу интеллектуального круиз-контроля. Она самостоятельно выбирает оптимальный режим движения с учетом характеристик состава, профиля железнодорожного пути и установленных ограничений скорости.
На сегодняшний день в сервисных центрах Актобе, Макат, Сексеул и Аягоз установлено 425 комплектов системы. Для обеспечения передачи данных интегрировано 385 SIM-карт сотового оператора. Модемы прошли обязательную верификацию на государственном портале. В настоящее время проводится плановое обновление программного обеспечения модемов для обеспечения стабильной связи и бесперебойной работы оборудования.
В режиме реального времени Trip Optimizer сопоставляет координаты поезда с цифровой картой железнодорожного пути, учитывая уклоны, повороты и ограничения скорости. Система анализирует массу и длину состава, количество вагонов и технические характеристики локомотива, после чего автоматически регулирует тягу и динамическое торможение.
Применение технологии позволяет выбирать наиболее эффективные режимы ведения поезда, рационально расходовать топливо, соблюдать график движения и снижать нагрузку на машинистов.
Сегодня Trip Optimizer используется более чем 20 крупными железнодорожными операторами мира, что подтверждает востребованность интеллектуальных решений в сфере железнодорожных перевозок.
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