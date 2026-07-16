Более 400 стихийных свалок обнаружили в Жамбылской области за полгода

В Жамбылской области за первое полугодие 2026 года сотрудники полиции пресекли 44 123 экологических правонарушения. Проверки проводились совместно с местными исполнительными органами в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и реализации принципа «Закон и порядок». По данным полиции, 35 872 нарушения связаны с несоблюдением правил благоустройства территорий и обращения с коммунальными отходами. Еще 8 251 факт касается загрязнения мест общего пользования. Особое внимание во время рейдов уделялось выявлению стихийных свалок.

За шесть месяцев в регионе обнаружили 417 несанкционированных мест складирования отходов. По каждому случаю принимаются меры, а виновных привлекают к ответственности. Кроме проверок, полицейские проводят профилактическую работу с населением. Жителям напоминают, что запрещено складировать возле домов строительные материалы, уголь, дрова, автомобильные шины и другие предметы, сжигать листву, сухую траву и бытовые отходы, а также самовольно устанавливать парковочные блоки, цепи и другие ограждения.

В ведомстве отметили, что выявлять нарушения помогают и сами жители региона, которые сообщают о проблемных участках через социальные сети и другие каналы связи. Это позволяет оперативно ликвидировать стихийные свалки и предотвращать появление новых.