С 20 по 25 марта 2026 года международный туристический поезд Jibek Joly отправился в новое путешествие по странам Центральной Азии, передает BAQ.kz.

Впервые маршрут расширили до Душанбе, сделав поездку ещё более насыщенной и интересной.

Поезд следует по историческому маршруту Великого Шёлкового пути: Алматы – Туркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы. В этом путешествии участвуют более 400 туристов, которые за несколько дней знакомятся сразу с несколькими странами, их культурой и традициями.

Программа тура продумана до мелочей: в неё входят не только переезды на комфортном поезде, но и экскурсии с профессиональными гидами, посещение известных достопримечательностей и удобные трансферы. Это позволяет туристам полностью погрузиться в атмосферу региона без лишних забот.

Особый колорит поездке придаёт её проведение в период празднования Наурыза и завершения месяца Рамадан. Гости могут увидеть народные обряды, попробовать национальные блюда, услышать традиционную музыку и лучше понять культуру народов Центральной Азии.

Отметим, проект Jibek Joly стартовал в 2024 году и сначала соединял только Казахстан и Узбекистан. Однако из-за большого интереса маршрут расширили, а также запустили дополнительный поезд Keruen Express. За это время туристическими поездами воспользовались уже около 3000 человек.