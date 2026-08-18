Более 400 тысяч детей охватят материальной и социальной помощью в Казахстане

В Казахстане более 400 тыс. детей из нуждающихся семей планируют охватить материальной и социальной поддержкой. Средства на эти цели предусмотрены в местных бюджетах. Об этом на заседании Правительства сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов, передает корреспондент BAQ.KZ.

«Всем нуждающимся семьям в государственной поддержке должна быть оказана материальная и социальная помощь. Для этого в местных бюджетах заложены средства для охвата поддержкой более 400 тысяч детей», – заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил акимам регионов обеспечить адресность помощи и своевременно принимать меры по каждому конкретному случаю.

Отдельно глава Правительства остановился на качестве школьного питания.

«Важным условием полноценного развития и успешного обучения детей является сбалансированное и качественное школьное питание», – подчеркнул Бектенов.

Министерству здравоохранения и акиматам регионов поручено установить постоянный контроль за качеством продуктов и соблюдением санитарных норм в школьных столовых.