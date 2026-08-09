Более 404 тысяч квадратных метров жилья построили в Актюбинской области

Актюбинская область — один из крупнейших и динамично развивающихся регионов Казахстана. Сегодня это не только важный промышленный центр страны, но и территория, превратившаяся в масштабную строительную площадку.

За последние три года в области выполнены строительные работы на сумму более 1 триллиона тенге. Только за первые шесть месяцев текущего года объем выполненных строительных работ составил 162,3 миллиарда тенге, что на 15,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До конца года планируется дополнительно выполнить строительные работы на сумму более 308 миллиардов тенге.

Одним из главных показателей развития региона является жилищное строительство. За годы независимости в Актюбинской области введено в эксплуатацию более 15 миллионов квадратных метров жилья. При этом последние три года регион стабильно входит в число лидеров республики по темпам жилищного строительства.

Только за шесть месяцев текущего года за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию более 404 тысяч квадратных метров жилья. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года. До конца года планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 миллиона квадратных метров жилья.

По мере роста темпов жилищного строительства развивается и инженерная инфраструктура. В текущем году из бюджета на реализацию четырех проектов инженерных сетей выделено 3,2 миллиарда тенге. В результате 3 809 земельных участков будут обеспечены электричеством, газом и водой.

Особое внимание государство уделяет и обеспечению жильем социально уязвимых слоев населения. В этом году в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры планируется приобрести около 1 200 готовых квартир на сумму 22,3 миллиарда тенге для многодетных семей и граждан социально уязвимых категорий.

Строительство социальных объектов также является важным направлением устойчивого развития региона. В текущем году на эти цели направлено 45 миллиардов тенге. В работе находятся 33 строительных объекта и разрабатывается проектно-сметная документация по 22 проектам.

В сфере здравоохранения ведется строительство четырех крупных объектов. Расширяется поликлиника в селе Бадамша, а в больницах городов Хромтау, Шалкар и Кандыагаш строятся новые пристройки.

Кроме того, в Актобе разрабатывается проект многопрофильной детской больницы на 200 мест. Новый медицинский комплекс позволит вывести качество и доступность медицинской помощи детям региона на новый уровень.

В прошлом году в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» были введены в эксплуатацию 11 медицинских объектов общей стоимостью 2,4 миллиарда тенге. Среди них врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты.

Образовательная сфера также остается в центре внимания. В этом году в области ведется строительство 15 объектов образования. В Актобе строятся пристройки к школам и учебно-производственный корпус политехнического колледжа, а в Мугалжарском, Мартукском и Иргизском районах возводятся новые школы.

В рамках национального проекта «Келешек мектептері» в 2023–2025 годах в области завершено строительство 14 школ общей вместимостью 11 400 мест. Большинство из них уже введено в эксплуатацию, а строительство остальных полностью завершено.

Масштабная работа проводится и в сфере спорта. В городе Шалкар введены в эксплуатацию спортивная школа имени Цехановича и физкультурно-оздоровительный комплекс. В настоящее время продолжается строительство нового спортивного зала для детско-юношеской спортивной школы №2.

Укрепляется и материально-техническая база службы чрезвычайных ситуаций. В Хромтауском и Мартукском районах строятся новые пожарные депо, а в городе Актобе — склад специального имущества.

В селах Матай и Алимбет строятся новые учебные базы для государственных органов. Также в рамках обеспечения экологической безопасности ведется строительство полигона твердых бытовых отходов «Шубар».

В Актобе одновременно реализуется несколько крупных проектов, которые определят современный облик региона. Среди них — музыкально-драматический театр на 700 мест, реабилитационный центр на 150 мест, детский сад на 300 мест для детей с особыми потребностями, универсальный спортивный комплекс на 5 000 мест и современный футбольный стадион вместимостью 35 тысяч зрителей.

Строительная отрасль Актюбинской области с каждым годом набирает новые темпы. Сегодня около 70 процентов строительных материалов, необходимых для возведения жилья и социальных объектов, производится на предприятиях региона.

В настоящее время в строительной отрасли региона работают более 380 компаний. Они возводят не только жилые дома, но и школы, детские сады, больницы и спортивные комплексы, внося свой вклад в модернизацию социальной инфраструктуры региона.