Более 409 млрд тенге направят на образование в Алматинской области

В Алматинской области после вступления в силу новой Конституции обсудили, как ее положения будут реализовываться на практике. Главными темами стали развитие образования, экологические проекты и строительство нового города Алатау сити, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акима области.

Эти вопросы рассмотрели на конференции "Конституция – основа сильного Казахстана!", которая прошла под председательством акима области Марата Султангазиева.

По словам главы региона, новая Конституция усиливает роль граждан в государственном управлении и повышает ответственность государственных органов.

"Важно, чтобы принципы новой Конституции находили отражение в реальных изменениях в повседневной жизни людей. Недопустимы формализм, бюрократия и равнодушное отношение к проблемам граждан. Каждый руководитель должен нести персональную ответственность за результаты своей работы", – сказал Марат Султангазиев.

На образование выделили почти 410 млрд тенге

Одним из главных направлений остается развитие образования.

В 2026 году на эту сферу в Алматинской области предусмотрено 409,8 млрд тенге. Сейчас в регионе работают 1 748 организаций образования, где обучаются более 470 тысяч детей.

За последние три года здесь построили 69 школ. До конца 2027 года капитально отремонтируют 91 школу, сейчас работы ведутся на 11 объектах. Кроме того, в 2026–2028 годах планируется построить еще 11 новых школ.

Более 440 тысяч человек приняли участие в "Таза Қазақстан"

На конференции также подвели итоги реализации экологической инициативы "Таза Қазақстан".

По словам акима области, в регионе уже высажено около 104 тысяч деревьев, а участниками акции стали более 440 тысяч человек.

Алатау сити назвали крупнейшим проектом страны

Отдельно Марат Султангазиев остановился на строительстве Алатау сити, назвав его крупнейшим проектом в истории независимого Казахстана.

Он подчеркнул, что успешная реализация проекта станет одной из важных задач для региона.

В ходе конференции также выступили представители общественных советов, бизнеса и молодежи. Они отметили, что новая Конституция создает условия для дальнейшего развития страны, расширения участия граждан в принятии решений и укрепления принципов верховенства закона.

В завершение мероприятия жителям области вручили специальные издания новой Конституции. Еще 2 200 экземпляров Основного закона передали в государственные учреждения и библиотеки региона.