С начала года в Астане за проживание без регистрации привлекли к ответственности 41 906 человек. Еще 533 человека повторно нарушили правила в течение года после первого взыскания, передает BAQ.KZ.

В прокуратуре напомнили, что проживание в Казахстане без регистрации или без документов, удостоверяющих личность, считается административным правонарушением.

Для граждан Казахстана проживание без регистрации свыше месяца влечет штраф 7 МРП. В 2026 году это 30 275 теңге. За повторное нарушение в течение года штраф составляет 13 МРП, или 56 225 теңге.

Для постоянно проживающих в Казахстане иностранцев и лиц без гражданства отсутствие регистрации или необходимых документов свыше установленного срока влечет штраф 10 МРП, или 43 250 теңге. При повторном нарушении сумма возрастает до 20 МРП, или 86 500 теңге.

В прокуратуре напомнили, что прибывшие в Казахстан из-за рубежа должны зарегистрироваться в течение 10 календарных дней после приезда.

Жителей столицы призвали следить за регистрацией и документами.