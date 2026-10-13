Более 42% закрывшихся ИП не имели доходов в 2025 году

За девять месяцев 2026 года сняты с учета 356 тысяч индивидуальных предпринимателей. Из них 42,6% не имели доходов в 2025 году. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, прекращение регистрации ИП не означает фактического прекращения экономической деятельности. Так, 20,8% снятых с учета индивидуальных предпринимателей перешли на режим самозанятых, продолжив работу.

«Таким образом, происходит оздоровление структуры бизнеса и переход предпринимателей к более подходящим налоговым режимам», — отметил Жумангарин.

За январь–сентябрь в стране зарегистрировано 277 тыс. новых субъектов предпринимательства: 34,7 тыс. юридических лиц и 242,3 тыс. ИП. За тот же период с учета сняты 19,7 тыс. юридических лиц и 356 тыс. ИП.

Жумангарин также сообщил, что в режиме самозанятых зарегистрировано 981 тысяч человек, из которых 807 тысяч впервые встали на налоговый учет. По его словам, это свидетельствует о создании условий для выхода граждан из теневой экономики.