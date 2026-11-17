Автомобильный парк Казахстана превысил 6,1 млн единиц, однако бензин по-прежнему остается главным топливом на дорогах страны. При этом число электромобилей уже перешагнуло отметку в 43 тысячи. Причем почти каждый второй такой автомобиль зарегистрирован в Алматы.

По данным статистики, в октябре 2026 года на учет поставили 172,2 тысячи транспортных средств. Подавляющее большинство из них — легковые автомобили (153,8 тысячи). Также зарегистрированы 9,9 тысячи грузовиков, 1,3 тысячи автобусов, 800 мотоциклов, 4,6 тысячи прицепов и 1,8 тысячи других транспортных средств.

Всего на 1 ноября в Казахстане насчитывалось 6,14 млн зарегистрированных транспортных средств. Из них 83,9% приходилось на легковые автомобили, 8,1% – на грузовые машины, 4,3% – на прицепы, 1,5% – на автобусы, 1,2% – на мотоциклы. Еще 1% составили прочие виды транспорта.

Бензин пока вне конкуренции

Несмотря на растущий интерес к электрическому транспорту, бензиновые автомобили сохраняют безусловное лидерство. На них приходится 79,9% всего зарегистрированного автопарка.

Доля машин на дизельном топливе составляет 7,5%, на смешанном – 6,5%. Газобаллонное оборудование используют 0,4% транспортных средств.

Электромобили занимают пока небольшую, но уже заметную долю – 0,7%. В абсолютных цифрах это 43 056 машин.

Алматы впереди с большим отрывом

География электрического транспорта в Казахстане распределена неравномерно. Главным центром притяжения электромобилей остается Алматы, где зарегистрировано 22 065 таких машин.

Для сравнения:

Астана – 3 662 электромобиля;

Алматинская область – 3 120;

Акмолинская область – 1 805.

Таким образом, на Алматы приходится более половины всех электромобилей страны. Столица занимает второе место, однако пока значительно уступает южному мегаполису.

Пока бензиновые двигатели продолжают доминировать на казахстанских дорогах, электрический транспорт постепенно занимает собственную нишу. И судя по статистике, главным центром этого перехода становится Алматы.