Исполнение поручений Президента по поддержке малого и среднего бизнеса остается одним из ключевых приоритетов работы Правительства, передает BAQ.KZ.

Принятые за последние годы меры дали ощутимый эффект: сектор МСБ демонстрирует устойчивый рост и все более заметно влияет на экономическое развитие страны.

В своем ежегодном Послании народу Казахстана Глава государства обозначил малое и среднее предпринимательство как один из главных драйверов роста экономики. Статистика подтверждает эту оценку: по данным Бюро национальной статистики, сегодня каждый пятый казахстанец работает в сфере бизнеса, а доля валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в экономике страны достигла 39,8%, приблизившись к 40%.

Позитивная динамика наблюдается и в сегменте среднего бизнеса. По итогам второго квартала 2025 года его вклад в ВВП составил 7,9%, что превышает показатель прошлого года. Это свидетельствует об укреплении среднего предпринимательства и росте его роли в создании добавленной стоимости.

В период с 2022 по 2024 годы валовая добавленная стоимость среднего бизнеса сохранялась на стабильном уровне 6,7–6,9%, а количество предприятий превышало 3 тысячи. Такая динамика говорит о сформировавшейся устойчивости и зрелости этого сегмента экономики.

При этом подавляющее большинство субъектов предпринимательства в стране — 99,9% — составляют микро- и малые компании. Именно они формируют основу деловой активности и обеспечивают занятость более 4,4 млн человек, что на 3,9% больше, чем годом ранее. За год в секторе было создано десятки тысяч новых рабочих мест, а доля МСП в общей численности экономически активного населения достигла 45,5%, подчеркивая его ключевую роль в обеспечении доходов граждан и стабильности рынка труда.

По поручению Президента Правительство последовательно расширяет и систематизирует меры поддержки предпринимателей. Создан единый Реестр, включающий 117 инструментов поддержки, охватывающих развитие производства, внедрение технологий, выход на экспорт и привлечение финансирования. Универсальной точкой доступа стал сервис baqylauda.qoldau.kz, которым уже воспользовались около 222 тысяч человек, что подтверждает востребованность и доступность предлагаемых мер.

С 2024 года в Казахстане реализуется комплексная политика, направленная на выравнивание условий ведения бизнеса, стимулирование укрупнения компаний и усиление роли среднего звена. Основная цель — формирование предсказуемой и справедливой деловой среды, способствующей долгосрочному развитию предпринимательства.

Дополнительным шагом стало создание Реестра обязательных требований, который оцифровал и упорядочил все нормативные требования к бизнесу. Это повысило прозрачность регулирования и упростило предпринимателям выполнение обязательных норм. Параллельно пересматриваются квалификационные требования и оптимизируются разрешительные процедуры, снижаются административные барьеры для запуска и ведения бизнеса, вводится практика обязательного заключения долгосрочных договоров между крупными предприятиями и МСБ, а также сокращено число специальных налоговых режимов с семи до трех в новом Налоговом кодексе, что стимулирует компании к росту и масштабированию.

Для усиления и укрупнения среднего бизнеса Министерство национальной экономики совместно с Европейским банком реконструкции и развития разрабатывает конкретные планы развития предприятий, ориентированные на увеличение объемов производства в два–три раза. Это открывает возможности для перехода к новому уровню масштабирования и роста числа высокопроизводительных компаний.

В результате средний бизнес постепенно становится одним из ключевых драйверов экономического роста, способным обеспечивать устойчивое развитие регионов и всей страны в целом.