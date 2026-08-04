Более 44 тысяч казахстанцев обратились в Центры поддержки семьи

Деятельность Комиссии осуществляется по пяти направлениям: социально-демографическое развитие; расширение экономических возможностей и трудовые отношения; семья и культурно-нравственное развитие; безопасность семьи и детства, противодействие всем видам насилия; гендерная политика и международное сотрудничество. По каждому направлению действуют рабочие группы экспертов. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

В Казахстане сформирован новый этап государственной семейной политики, основанный на конституционных принципах защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Если ранее отдельные меры были направлены преимущественно на решение социальных проблем, то сегодня выстраивается комплексная система, охватывающая все этапы жизненного цикла семьи — от подготовки к браку и ответственного родительства до социальной, правовой, психологической и медицинской поддержки, развития семейных ценностей и обеспечения безопасности детей.

Национальная комиссия стала одним из ключевых институтов реализации этой политики, объединив государственные органы, экспертное сообщество, неправительственные организации и гражданский сектор вокруг общей задачи — укрепления института семьи как основы устойчивого развития страны. Реализуемые проекты, совершенствование законодательства, развитие Центров поддержки семьи, продвижение культуры ответственного родительства и формирование новых общественных традиций подтверждают переход от точечных инициатив к системной модели сопровождения семьи.

Государственная семейная политика сегодня становится не только инструментом социальной поддержки, но и важнейшим механизмом укрепления человеческого капитала, демографической устойчивости и общественного согласия, обеспечивая практическую реализацию конституционных ценностей в интересах каждого гражданина Казахстана.

За последние годы значительно усилена государственная семейная политика. Ключевые решения:

- Актуализирована Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года. Актуализация проведена в 2022 году, также обновленный документ будет представлен в декабре 2026 года;

- Развивается система Центров поддержки семьи; На сегодняшний день в стране функционируют 160 Центров.

Центры осуществляют реализацию мер государственной семейной политики, в том числе мер по сохранению брака и семьи, разрешению семейных конфликтов, координацию работы по охвату поддержкой лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реализацию иных мер по профилактике бытового насилия.

По данным информационной системы FSM Social, в 2025 году в Центры поддержки семьи поступило более 44,5 тысячи обращений. Около 20 тысяч семей получили правовую, психологическую и социальную помощь, свыше 15 тысяч семей были взяты на комплексное сопровождение. За 5 месяцев 2026 года зарегистрировано около 30 тысяч обращений. Из них 24 тысячи семей получили консультации, а 5 тысяч находятся на постоянном сопровождении.

Наиболее активно услугами ЦПС в 2025 году пользовались жители Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской и Алматинской областей. Среди мегаполисов наибольшее количество обращений зафиксировано в Алматы и Шымкенте, что свидетельствует о востребованности предоставляемых услуг и росте доверия населения к деятельности центров. Центры поддержки семьи постепенно формируются как один из ключевых институтов реализации семейной политики.

Одной из значимых задач Центров является реализация мер государственной семейной политики, в том числе сохранение брака и семьи, разрешение семейных конфликтов.

Развитие центров поддержки семьи является важным направлением государственной семейной политики и способствует укреплению семейных ценностей, повышению благополучия граждан и формированию безопасной социальной среды.

Создан Центр анализа и прогнозирования демографических процессов при АСПиР РК. Его создание в 2025 году позволит государству продуманно и системно реализовать семейно-демографическую политику, способствуя тем самым устойчивому развитию страны в долгосрочной перспективе.

Национальная комиссия стала одной из ключевых экспертных площадок по вопросам семейной политики. За последние годы Комиссией:

- инициированы проекты по укреплению института семьи;

- выстроено взаимодействие государства, экспертного сообщества и НПО;

- развивается ответственное родительство;

- усиливается роль отцов и матерей в воспитании детей;

- организованы крупные национальные форумы;

- ведется научно-аналитическая работа по вопросам семьи и демографии;

В 2023 году учреждены два новых государственных праздника: День матери, отмечаемый во второе воскресенье мая, и День отца – в третье воскресенье июня. Каждое второе воскресенье сентября казахстанцы отмечают День семьи. Эти праздники способствуют популяризации семейных ценностей, подчеркивают важность внимания государства вопросам преемственности поколений и сохранения культурного кода нации.

Примером культивирования позитивного образа семьи и брака стал Национальный конкурс «Мерейлі отбасы», проводимый ежегодно при поддержке Национальной комиссии. За 11 лет существования конкурса приняли в нем участие более 20 тыс. образцовых семей.

На разнообразные методы работы с родительской общественностью и молодежью по культивированию семейных ценностей, профилактике наркомании, буллинга и лудомании, взаимодействию с психологами, поддержке проекта «Ана үйі» и др. ориентированы действующие проекты Национальной комиссии «Форум отцов» и другие.

Инициированный Национальной комиссией ежегодный Республиканский Форум отцов и РОО «Союз отцов», включающее на сегодняшний день в себе более 200 филиалов в регионах, стали серьезной платформой, способствующей усилению роли отца в воспитании детей и снижению числа неполных семей.

Развитие института отцовства дает свои плоды. Впервые итоги массового опроса, проведенного Казахстанским институтом общественного развития, показали положительную динамику вовлеченности отцов в процесс воспитания детей. Так, более 75% респондентов отмечают, что сегодня отношения между детьми и отцами стали более доверительными, чем это было раньше.

Республиканский Совет матерей ежегодно проводит более 4 тыс. мероприятий, отражающих системную работу движения матерей, Совет в 2025 году получил высокое признание народов тюркского мира. Аналогичная работа советов матерей выстроена на уровне сельских районов в Атырауской, Акмолинской, Павлодарской, Алматинской, Мангистауской областях и области Жетысу.

Социальными проектами «Әйелдің рухы», «Школа молодой семьи», «Фестиваль «Otbasy Fest», реализованными в 2025 году при поддержке Национальной комиссии в Северо-Казахстанской области, охвачено более 80 тыс. человек. Реализация таких проектов на региональном уровне позволяет Национальной комиссии развивать общественные дискуссии с различными целевыми группами и содействует точечному решению многих социальных вопросов.

Принимаются меры по укреплению института семьи через культивирование семейных ценностей, а также формированию среды, стимулирующей родителей на активную включенность в процессы воспитания. Совместно с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) в 2024 году запущен пилотный проект в гг. Астана и Шымкент по добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака, по вопросам планирования семьи и семейной психологии, репродуктивного здоровья, планирования семейного бюджета и другим важным вопросам. Организовано обучение 70 молодых семейных пар, будущих семейных пар, а также специалистов центров поддержки семьи в гг. Шымкент и Астана. Проведены семинары в областях Абай, Жетысу и Улытау для заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-психологов общеобразовательных школ и колледжей на тему охраны сексуального и репродуктивного здоровья, гендерного равенства, недопустимости гендерного насилия и вредных практик, таких как ранние и принудительные браки, а также по культивированию семейных ценностей.

Принимаются меры по перезагрузке системы обеспечения безопасности детей, молодежи и формированию среды, стимулирующей родителей и педагогов на активную включенность в процессы воспитания. По рекомендации Национальной комиссии среди студенческой молодежи ВУЗов страны создается платформа взаимной поддержки «JANYNDAMYN» для проведения масштабной информкампании с привлечением родительской общественности в качестве волонтеров, тренеров, консультантов.

Проект «Благотворительный детский поезд «Туған елге саяхат»

За три летних сезона 600 детей в возрасте 10-15 лет, в т.ч. 300 из малообеспеченных семей из отдаленных сел посетили исторические знаковые места Казахстана и провели каникулы на экскурсионном поезде.

Поездка по Казахстану стала продолжением детских творческих работ «Хочу развивать свой регион» и началом исследований по изучению исторических и архитектурных памятников.65) В целях поддержки и продвижения лучших идей и проектов, имеющих социальную направленность, проведен конкурс лучших женских проектов «АруАна». Из представленных 148 проектов отобраны 10 лучших. 70% из общего числа участниц конкурса, представивших свои проекты, возглавляют общественные объединения в сфере защиты прав и интересов детей.

Долгосрочный образовательный проект «Томирис»

С целью повышения лидерского потенциала и общественно-политической активности женщин и девушек, в рамках инициированной в 2022 году Национальной комиссией информационно-образовательной программы «Томирис» обучены в 2022-2023 гг. - 1300 женщин и девушек (в Кызылординской, Атырауской, Улытауской, Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской областях), в 2024 году - 146 женщин и девушек (гг. Астане, Шымкенте, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях), в 2025 году – 112 чел. на площадке Женского крыла партии «AMANAT».

Проведен 2-х дневный обучающий семинар-тренинг для женщин-акимов районов и сельских округов (30 чел.) с привлечением в качестве спикеров депутатов Сената и Мажилиса Парламента РК.

Совместно с АО «Самрук-Қазына» и Министерством здравоохранения реализован с 2023 года благотворительный проект «Поезд «Саламатты Қазақстан» для обследования и оказания медицинской, психологической, правовой и медиативной помощи гражданам, проживающим в отдаленных районах и селах.

В 2023 году всего охвачено свыше 90 тыс. сельчан. Профессиональными медиаторами и юристами оказана помощь более чем 9 тыс. граждан. 5 720 из них женщины, 611 направлены в региональные центры женского предпринимательства, 98 - трудоустроены, 388 - начали получать алименты на своих детей, 60 - оказана помощь в оформлении документов на открытие малого бизнеса.

В 2024 году свыше 104 тыс. человек медицинской, психологической, правовой и медиативной помощью. Особое внимание уделялось многодетным матерям, а также социально-уязвимым семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этом проекте активно задействован потенциал региональных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике. Их силами организован подвоз жителей отдаленных аулов к поезду, созданы условия для ожидания очереди, в т.ч. культурная программа. Это позволило расширить охват населения и оказать необходимую медицинскую помощь и проработку их проблемных вопросов на месте.

В 2025 году проектом охвачено 95 812 человек, в т.ч. 54 645 женщин, них 27 642 детей. Каждый 3 пациент - ребенок. Правовую помощь получили 3712 человек, в т.ч. 1191 мужчина (32%), 2504 женщины (67,4%), 17 юридических лиц (0,5%). По сравнению с 2024 годом количество обращений за правовой помощью увеличилось с 2 928 до 3 712. Наибольшее число обращений зафиксировано по cоциальным вопросам и мерам государственной поддержки году (30,5%). Более 65% всех обращений связаны с социально-экономической повесткой – доходы, долги, выплаты, льготы и финансовая устойчивость семей.

Форумы и общественный диалог. Национальная комиссия ежегодно проводит: Форум отцов; Форум родителей; международные конференции по вопросам семьи и демографии.

Каждая площадка объединяет более 400 участников из числа государственных органов, экспертов, НПО и родительской общественности.

Важное направление деятельности Национальной комиссии — формирование научной базы государственной семейной политики.

За последние годы: создан Национальный консорциум исследовательских организаций; систематизировано более 200 научных исследований; развивается экспертная база по вопросам демографии, семьи и гендерной политики; создан Центр анализа и прогнозирования демографических процессов.

Совместно с Генеральной прокуратурой проведена комплексная проверка работы детских учреждений в летний период. По итогам проверки экспертами Нацкомиссии внесен Правительству комплекс предложений по обеспечению безопасных условий для организации детского досуга и отдыха. Результатом проверки стало введение с 1 апреля 2026 года обязательного лицензирования для детских лагерей, оказывающих образовательные и оздоровительные услуги детям.

В Типовые правила деятельности организаций дополнительного образования включена отдельная глава «Порядок деятельности детских оздоровительных центров», регулирующая деятельность детских лагерей и обязанности сторон (заключение договора между законным представителем ребенка и организацией оздоровления).

Приказом Министерства торговли и интеграции с 1 января 2024 года введены новые стандарты в организациях общего образования, в том числе и детских лагерях отдыха.

Для координации контроля за соблюдением требований пожарной,

Дана оценка ситуации в сфере защиты прав детей. Детально изучен вопрос обеспечения безопасности детей в частных детских дошкольных учреждениях.

Проведен анализ охвата детей дополнительным образованием в сельской местности.

По итогам мониторинга деятельности местных исполнительных органов по обеспечению своевременного выявления, реагирования и организации работы с семьями и детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации подготовлены инициативы:

- по лицензированию всех государственных и частных дошкольных организаций, реализующих государственный заказ на дошкольное воспитание и обучение;

- разработке механизмов для обеспечения прозрачности процедуры выдачи лицензии;

- кадровому обеспечению органов опеки и попечительства в регионах с наделением их контрольными функциями в сфере профилактики преступлений в отношении детей;

- пересмотру подходов к организации индивидуальной профилактики с особым акцентом на регионы с высокой степенью криминогенности в отношении детей.

При содействиях Национальной комиссии разработан Алгоритм оперативного реагирования на факты насилия над детьми.

Eжегодно Национальная комиссия обращается к родительской общественности с предупреждением о безопасности детей в летний купальный сезон и фактах выпадения из окон.