Более 45 тыс. человек приняли участие в акции протеста полицейских во Франции
Система правосудия во Франции неэффективна, считают протестующие.
Более 45 тыс. человек приняли участие в общенациональной манифестации сотрудников полиции и жандармерии во Франции, протестующих против несправедливых условий труда и роста уровня преступности, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на газету Le Figaro.
В частности, в Париже на улицы вышли около 20 тыс. человек. В Лионе и Марселе присутствовали около 5 тыс. человек. Более 1 тыс. человек собрались в Лилле и Ницце, по 1 тыс. в Ниме и Гренобле.
"Мы достигли критической точки. Наши полицейские больше не выдерживают, они подавлены и бессильны перед лицом стремительно растущей преступности", - сказал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна.
По его словам, система правосудия во Франции неэффективна, преступники постоянно оказываются на свободе.
"Полицейские делают все, что могут, но вынуждены по пятьдесят раз задерживать одного и того же человека", - заявил Дюпон-Эньян.
Как сообщила радиостанция France Info, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес поддержал протестующих полицейских, однако отказался от участия в демонстрации. Это решение главы ведомства встретило непонимание в профсоюзе "Альянс" и среди стражей порядка, которые сочли его "серьезной ошибкой".
