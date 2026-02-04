В Акмолинской области при координации Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг был проведён донорский процесс. Пациентка 1959 года рождения была госпитализирована в Многопрофильную областную больницу с тяжёлым сосудистым заболеванием головного мозга. По результатам обследований врачи диагностировали разрыв аневризмы сосудов головного мозга, осложнённый обширным внутричерепным кровоизлиянием, передаёт BAQ.KZ.

В течение нескольких дней медицинская команда проводила интенсивное лечение и наблюдение, однако, несмотря на все предпринятые меры, спасти пациентку не удалось. Консилиумом врачей была констатирована смерть головного мозга.

После разъяснительной беседы родственники дали согласие на посмертное донорство. В рамках организованного Центром донорского процесса были изъяты две почки, которые оперативно доставлены в ТОО "ННОЦ". Трансплантации выполнены двум пациентам из города Астаны 1975 и 1994 годов рождения, находившимся в листе ожидания.

Министерство здравоохранения выражает признательность семье донора за принятое решение, позволившее оказать жизненно важную медицинскую помощь другим пациентам.

Данный случай стал третьим донорским процессом с начала 2026 года. По состоянию на сегодняшний день в Казахстане более 4,5 тысячи человек продолжают ожидать трансплантацию органов.