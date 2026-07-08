Более 450 нарушений нашли во время рейдов на дорогах Казахстана

В Казахстане подвели итоги республиканской акции "Безопасная дорога", которая проходила с 15 по 30 июня, передает BAQ.KZ.

Во время рейдов инспекторы транспортного контроля совместно с полицией проверили около 800 транспортных средств, выполняющих пассажирские перевозки. По итогам проверок было выявлено более 450 нарушений.

Особое внимание уделялось соблюдению правил перевозки пассажиров, наличию необходимых документов, техническому состоянию автобусов, а также соблюдению водителями режима труда и отдыха. Отдельно проверяли безопасность перевозки детей во время летних каникул.

В Министерстве транспорта отметили, что такие проверки помогают выявлять нарушения, повышать дисциплину перевозчиков и снижать риск дорожно-транспортных происшествий. Работа по контролю за пассажирскими перевозками будет продолжена совместно с органами внутренних дел.