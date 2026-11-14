  • Главная
  • Новости
  • Более 450 нарушений ПДД выявили с помощью дронов в Атырауской области

Более 450 нарушений ПДД выявили с помощью дронов в Атырауской области

Патрульная полиция усилила контроль на трассах.

14 Ноября 2026, 18:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Скриншот видео 14 Ноября 2026, 18:37
14 Ноября 2026, 18:37
172
Фото: Скриншот видео

В Атырауской области сотрудники патрульной полиции используют беспилотники для контроля за дорожным движением и предупреждения ДТП. С начала года с помощью дронов в регионе выявили более 450 правонарушений.

Один из таких случаев произошел 12 ноября около 11:00 на 72-м километре трассы Кульсары — Бейнеу. Водитель автомобиля Toyota 4Runner пересек сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу и совершил обгон.

За нарушение 42-летнего автомобилиста привлекли к административной ответственности.

В полиции сообщили, что сотрудники патрульной полиции продолжают нести службу на автодорогах в усиленном режиме. Мониторинг с использованием дронов направлен на выявление нарушений и обеспечение безопасности дорожного движения.

Самое читаемое

Наверх