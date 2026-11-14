Более 450 нарушений ПДД выявили с помощью дронов в Атырауской области
Патрульная полиция усилила контроль на трассах.
14 Ноября 2026, 18:37
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14 Ноября 2026, 18:3714 Ноября 2026, 18:37
172Фото: Скриншот видео
В Атырауской области сотрудники патрульной полиции используют беспилотники для контроля за дорожным движением и предупреждения ДТП. С начала года с помощью дронов в регионе выявили более 450 правонарушений.
Один из таких случаев произошел 12 ноября около 11:00 на 72-м километре трассы Кульсары — Бейнеу. Водитель автомобиля Toyota 4Runner пересек сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу и совершил обгон.
За нарушение 42-летнего автомобилиста привлекли к административной ответственности.
В полиции сообщили, что сотрудники патрульной полиции продолжают нести службу на автодорогах в усиленном режиме. Мониторинг с использованием дронов направлен на выявление нарушений и обеспечение безопасности дорожного движения.
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